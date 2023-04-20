Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Трабзонспор
Сивасспор - Трабзонспор: обзор матча 20 апреля 2023
Сивасспор
20.04.2023, четверг, 20:30
Турция. Суперлига, 30 тур
4 : 1
Завершен
Трабзонспор
27'
С. Саис (П)
37'
Э. Йесилюрт
58'
С. Саис
90+4'
Ж. Кайседо
11'
Л. Маркович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - Трабзонспор
ГОЛ! 4:1!
Ж. Кайседо
Пас отдал
Ф. Ульвестад
90'
+4
Замена
Ж. Кайседо
️️️️
М. Ятабаре
89'
Замена
Р. Ялчин
️️️️
Х. Харисис
89'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Э. Йесилюрт
86'
Замена
И. Кофи
️️️️
С. Саис
86'
79'
Замена
М. Лахтими
️️️️
Э. Барди
75'
Желтая карточка
С. Денсвил
Замена
Ф. Ульвестад
️️️️
Х. Арслан
72'
65'
Замена
Н. Унювар
️️️️
Л. Маркович
65'
Замена
У. Бозок
️️️️
Д. Хасполат
ГОЛ! 3:1!
С. Саис
Пас отдал
Х. Харисис
58'
Желтая карточка
З. Эрдал
49'
46'
Замена
М. Гамшик
️️️️
М. Гомес
ГОЛ! 2:1!
Э. Йесилюрт
Пас отдал
М. Градель
37'
29'
Замена
С. Денсвил
️️️️
Ю. Языджи
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Саис
27'
22'
Красная карточка
Й. Стригер Ларсен
11'
ГОЛ! 0:1!
Л. Маркович
Пас отдал
Ю. Языджи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
14
Самуэль Саис
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
10
Энис Барди
АП
97
Юсуф Языджи
АП
8
Лазар Маркович
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
21
Эмре Гекай
ПВ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
98
Каган Морадаоглу
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
17
Умут Бозок
ЦФ
4-3-3
35
Вурал
58
Эрдал
6
Гутас
2
Аппиндангойе
7
Палули
8
Харисис
10
Градель
37
Арслан
14
Саис
17
Йесилюрт
9
Ятабаре
4-1-1-2-2
1
Чакир
17
Стригер Ларсен
5
Бартра
4
Тюркмен
17
Эльмали
34
Хасполат
6
Сиопис
10
Барди
97
Языджи
9
Гомес
8
Маркович
8
Харисис
6
Ялчин
6
Ялчин
8
Харисис
37
Арслан
6
Ульвестад
6
Ульвестад
37
Арслан
14
Саис
5
Кофи
5
Кофи
14
Саис
17
Йесилюрт
9
Н'Жи
9
Н'Жи
17
Йесилюрт
9
Ятабаре
9
Кайседо
9
Кайседо
9
Ятабаре
97
Языджи
4
Денсвил
4
Денсвил
97
Языджи
9
Гомес
17
Гамшик
17
Гамшик
9
Гомес
8
Маркович
37
Унювар
37
Унювар
8
Маркович
10
Барди
80
Лахтими
80
Лахтими
10
Барди
34
Хасполат
17
Бозок
17
Бозок
34
Хасполат
Остались в запасе
Сивасспор
Трабзонспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
7
Ахмед Муса
ПВ
21
Эмре Гекай
ПВ
Главный тренер
Риза Чалымбай
54
Таха Тепе
ВР
98
Каган Морадаоглу
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
7
Ахмед Муса
ПВ
21
Эмре Гекай
ПВ
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
98
Каган Морадаоглу
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Сивасспор - Трабзонспор
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
Новости команд
Все
Сивасспор
Трабзонспор
ЦСКА София– «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:23
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Прогноз на точный счет матча «Сивасспор» – «Бодрум»: Турция Суперлига, 11 мая 2025
2025.05.10 12:52
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025
2025.05.03 17:50
Прогноз на точный счет матча «Галатасарай» – «Сивасспор»: Суперлига, 3 мая 2025
2025.05.02 11:33
«Сивасспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.04.25 14:45
ЦСКА София– «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:23
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+