Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Бешикташ
Сивасспор - Бешикташ: обзор матча 04 февраля 2023
Сивасспор
04.02.2023, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Бешикташ
23'
С. Саис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - Бешикташ
Замена
А. Аппиндангойе
️️️️
С. Саис
90'
+7
90'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
Д. Тосун
88'
Желтая карточка
Велинтон
76'
Замена
К. Атакан Кесгин
️️️️
Н. Уйсал
76'
Замена
Д. Алли
️️️️
Т. Бингель
64'
Замена
Д. Мюлека
️️️️
Д. Н'Куду
64'
Замена
У. Мерас
️️️️
А. Масуаку
Замена
С. Камара
️️️️
Д. Османпаша
59'
45'
+5
Желтая карточка
А. Масуаку
Желтая карточка
С. Саис
45'
Замена
К. Ангильский
️️️️
Ж. Кайседо
36'
ГОЛ! 1:0!
С. Саис
Пас отдал
Ж. Кайседо
23'
Желтая карточка
И. Кофи
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
14
Самуэль Саис
ЦФ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
26
Артур Масуаку
ЛЗ
23
Велинтон
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
23
Дженк Тосун
ЦФ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Сивасспор
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Кадер Кейта
ОП
7
Ахмед Муса
ПВ
21
Эмре Гекай
ПВ
19
Карол Ангильский
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
22
Беркай Вардар
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
8
Деле Алли
АП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
3-4-3
35
Вурал
6
Гутас
88
Османпаша
3
Чифтци
5
Кофи
8
Харисис
10
Градель
37
Арслан
17
Йесилюрт
9
Кайседо
14
Саис
3-2-3-2
34
Гюнок
75
Бингель
23
Велинтон
29
Сайсс
19
Розье
26
Масуаку
20
Уйсал
8
Хаджиахметович
14
Н'Куду
9
Абубакар
23
Тосун
14
Саис
2
Аппиндангойе
2
Аппиндангойе
14
Саис
88
Османпаша
14
Камара
14
Камара
88
Османпаша
9
Кайседо
19
Ангильский
19
Ангильский
9
Кайседо
26
Масуаку
17
Мерас
17
Мерас
26
Масуаку
23
Тосун
18
Геззаль
18
Геззаль
23
Тосун
20
Уйсал
20
Кесгин
20
Кесгин
20
Уйсал
75
Бингель
8
Алли
8
Алли
75
Бингель
14
Н'Куду
11
Мюлека
11
Мюлека
14
Н'Куду
Остались в запасе
Сивасспор
Бешикташ
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Кадер Кейта
ОП
7
Ахмед Муса
ПВ
21
Эмре Гекай
ПВ
Главный тренер
Риза Чалымбай
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
22
Беркай Вардар
ОП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Кадер Кейта
ОП
7
Ахмед Муса
ПВ
21
Эмре Гекай
ПВ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
5
Тайип Санук
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
22
Беркай Вардар
ОП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Сивасспор - Бешикташ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
Новости команд
Все
Сивасспор
Бешикташ
Матч Лиги Европы в Грузии останавливали на полчаса из-за столкновений с полицией
00:20
1
«Бешикташ» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:32
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бывший вингер «Краснодара» перешел в московский клуб
13 августа
2
Прогноз на точный счет матча «Сивасспор» – «Бодрум»: Турция Суперлига, 11 мая 2025
2025.05.10 12:52
«Галатасарай» – «Сивасспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2025
2025.05.03 17:50
Прогноз на точный счет матча «Галатасарай» – «Сивасспор»: Суперлига, 3 мая 2025
2025.05.02 11:33
«Сивасспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 2.10
2025.04.25 14:45
Матч Лиги Европы в Грузии останавливали на полчаса из-за столкновений с полицией
00:20
1
«Бешикташ» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:32
Лига Европы: шансы «Бешикташа» и «Хапоэля» на победу в матче 5 тура
25 ноября
«Спартак» может побить трансферный рекорд ради участника ЧМ-2026
24 ноября
22
«Коньяспор» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+