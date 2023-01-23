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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Анкарагюджю
Коньяспор - Анкарагюджю: обзор матча 23 января 2023
Коньяспор
23.01.2023, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Анкарагюджю
51'
Г. Жахид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коньяспор - Анкарагюджю
90'
+4
Замена
Г. Арийиби
️️️️
Г. Жахид
Желтая карточка
О. Улджын
89'
Желтая карточка
М. Диуф
88'
Замена
М. Али Бююксаяр
️️️️
К. Михаляк
88'
85'
Замена
Я. Гюрелер
️️️️
Э. Килинк
Замена
У. Язгили
️️️️
А. Огуз
79'
Желтая карточка
А. Огуз
73'
72'
Замена
Т. Антальялы
️️️️
Педринью
71'
Замена
Г. Беридзе
️️️️
А. Хадзийованнис
Замена
У. Икпеазу
️️️️
Э. Чекичи
60'
Замена
О. Улджын
️️️️
Б. Пас
59'
Замена
Р. Мурич
️️️️
З. Битики
59'
51'
ГОЛ! 0:1!
Г. Жахид
Пас отдал
А. Соу
46'
Замена
Ф. Узюм
️️️️
А. Канкая
45'
+2
Желтая карточка
А. Канкая
Желтая карточка
А. Демирбаг
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
23
Ибрахим Сехич
ВР
12
Гильерме
ЛЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
4
Адиль Демирбаг
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
8
Бруну Пас
ОП
6
Сонер Дикмен
ЦП
8
Эндри Чекичи
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Анкарагюджю
23
Гекхан Аккан
ВР
23
Марлон
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
18
Нихад Муякич
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
6
Атакан Канкая
ЦП
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
8
Педринью
АП
9
Али Соу
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Коньяспор
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
5
Угурчан Язгили
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
35
Огулькан Улджын
ОП
24
Домагой Павичич
ЦП
42
Мехмет Али Бююксаяр
ЦП
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
11
Роберт Мурич
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Анкарагюджю
13
Бахадир Гюндердю
ВР
17
Ясин Гюрелер
ЛЗ
7
Гиорги Беридзе
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
88
Фыратджан Узюм
ЦП
28
Гболи Арийиби
ПВ
9
Федерико Македа
ЦФ
4-1-1-1-3
23
Сехич
12
Гильерме
4
Демирбаг
5
Кальво
2
Огуз
8
Пас
6
Дикмен
11
Битики
92
Диуф
77
Михаляк
8
Чекичи
3-1-3-1-2
23
Аккан
26
Радакович
18
Муякич
23
Марлон
38
Чигерчи
6
Канкая
7
Хадзийованнис
11
Жахид
8
Педринью
11
Килинк
9
Соу
2
Огуз
5
Язгили
5
Язгили
2
Огуз
8
Пас
35
Улджын
35
Улджын
8
Пас
77
Михаляк
42
Бююксаяр
42
Бююксаяр
77
Михаляк
11
Битики
11
Мурич
11
Мурич
11
Битики
8
Чекичи
9
Икпеазу
9
Икпеазу
8
Чекичи
11
Килинк
17
Гюрелер
17
Гюрелер
11
Килинк
8
Педринью
14
Антальялы
14
Антальялы
8
Педринью
6
Канкая
88
Узюм
88
Узюм
6
Канкая
7
Хадзийованнис
7
Беридзе
7
Беридзе
7
Хадзийованнис
11
Жахид
28
Арийиби
28
Арийиби
11
Жахид
Остались в запасе
Коньяспор
Анкарагюджю
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
13
Бахадир Гюндердю
ВР
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Далчи
Остались в запасе
18
Эрхан Эрентюрк
ВР
3
Ясир Субаши
ЛЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
24
Домагой Павичич
ЦП
88
Ахмет Карадемир
ЦФ
Остались в запасе
13
Бахадир Гюндердю
ВР
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Мустафа Далчи
Статистика матча Коньяспор - Анкарагюджю
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
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