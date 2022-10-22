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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Сивасспор
Трабзонспор - Сивасспор: обзор матча 22 октября 2022
Трабзонспор
22.10.2022, суббота, 17:00
Турция. Суперлига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Сивасспор
9'
М. Гамшик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Сивасспор
90'
+2
Желтая карточка
М. Градель
Желтая карточка
М. Гомес
90'
+2
Замена
Д. Хасполат
️️️️
Трезеге
90'
+2
88'
Замена
А. Окюмюш
️️️️
Э. Йесилюрт
86'
Желтая карточка
К. Кейта
84'
Замена
К. Ангильский
️️️️
К. Н'Жи
Замена
Э. Барди
️️️️
М. Гамшик
74'
Замена
М. Сиопис
️️️️
Т. Бакасетас
74'
63'
Замена
М. Градель
️️️️
М. Палули
63'
Замена
К. Кейта
️️️️
Х. Харисис
Замена
А. Омюр
️️️️
У. Бозок
57'
Желтая карточка
Э. Эльмали
33'
ГОЛ! 1:0!
М. Гамшик
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
17
Умут Бозок
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
91
Диа Саба
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
34
Догукан Хасполат
ОП
6
Манолис Сиопис
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
10
Энис Барди
АП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ОП
6
Кадер Кейта
ОП
10
Макс Градель
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
23
Алааддин Окюмюш
ЦФ
19
Карол Ангильский
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Чакир
17
Эльмали
5
Бартра
14
Уго
17
Стригер Ларсен
5
Гбамен
17
Гамшик
7
Трезеге
9
Бакасетас
9
Гомес
17
Бозок
4-2-1-3
35
Вурал
7
Палули
88
Османпаша
3
Чифтци
6
Гутас
37
Арслан
8
Харисис
9
Н'Жи
9
Ятабаре
17
Йесилюрт
91
Саба
7
Трезеге
34
Хасполат
34
Хасполат
7
Трезеге
9
Бакасетас
6
Сиопис
6
Сиопис
9
Бакасетас
17
Бозок
33
Омюр
33
Омюр
17
Бозок
17
Гамшик
10
Барди
10
Барди
17
Гамшик
8
Харисис
6
Кейта
6
Кейта
8
Харисис
7
Палули
10
Градель
10
Градель
7
Палули
17
Йесилюрт
23
Окюмюш
23
Окюмюш
17
Йесилюрт
9
Н'Жи
19
Ангильский
19
Ангильский
9
Н'Жи
Остались в запасе
Трабзонспор
Сивасспор
54
Таха Тепе
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
80
Монтассер Лахтими
ПВ
Главный тренер
Абдулла Авчи
25
Муаммер Йилдырым
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ОП
5
Исаак Кофи
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
80
Монтассер Лахтими
ПВ
Остались в запасе
25
Муаммер Йилдырым
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
69
Мехмет Албайрак
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ОП
5
Исаак Кофи
ЦП
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Риза Чалымбай
Статистика матча Трабзонспор - Сивасспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
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