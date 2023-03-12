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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Аустрия
Штурм - Аустрия: обзор матча 12 марта 2023
Штурм
12.03.2023, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 21 тур
3 : 1
Завершен
Аустрия
34'
Э. Эмега
65'
Э. Эмега
72'
М. Саркария (П)
36'
Х. Табакович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Аустрия
90'
+2
Желтая карточка
М. Браунедер
Замена
М. Фусейни
️️️️
Э. Эмега
86'
Замена
А. Данте
️️️️
Д. Шнегг
86'
Замена
Д. Аффенгрубер
️️️️
А. Прасс
86'
81'
Замена
Д. Фиц
️️️️
Д. Лейднер
Замена
И. Любич
️️️️
Т. Хорват
78'
74'
Замена
М. Польстер
️️️️
Н. Доведан
73'
Замена
М. Браунедер
️️️️
Д. Келеш
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Саркария
72'
71'
Желтая карточка
Р. Ранфтль
Замена
Б. Силва Тейшейра
️️️️
С. Хирлендер
67'
ГОЛ! 2:1!
Э. Эмега
Пас отдал
Д. Шнегг
65'
36'
ГОЛ! 1:1!
Х. Табакович
Пас отдал
А. Юкич
ГОЛ! 1:0!
Э. Эмега
Пас отдал
А. Прасс
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
13
Артур Оконкво
ВР
23
Давид Шнегг
ЛЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
25
Стефан Хирлендер
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
16
Дорон Лейднер
ЛЗ
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
4
Марвин Мартинс
ЦЗ
5
Лукас Мюль
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
30
Манфред Фишер
АП
77
Александар Юкич
АП
9
Харис Табакович
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
25
Сандро Инголич
ПЗ
77
Иван Любич
ОП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
23
Маттиас Браунедер
ЦП
36
Доминик Фиц
АП
7
Ромео Вучич
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Оконкво
6
Боркович
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
23
Шнегг
70
Газибегович
22
Прасс
14
Хорват
25
Хирлендер
11
Саркария
22
Эмега
4-1-3-2
1
Фрюхтль
46
Хандль
4
Мартинс
5
Мюль
16
Лейднер
26
Ранфтль
30
Фишер
77
Юкич
70
Келеш
14
Доведан
9
Табакович
23
Шнегг
44
Данте
44
Данте
23
Шнегг
22
Прасс
22
Аффенгрубер
22
Аффенгрубер
22
Прасс
14
Хорват
77
Любич
77
Любич
14
Хорват
22
Эмега
16
Фусейни
16
Фусейни
22
Эмега
25
Хирлендер
70
Силва Тейшейра
70
Силва Тейшейра
25
Хирлендер
70
Келеш
23
Браунедер
23
Браунедер
70
Келеш
16
Лейднер
36
Фиц
36
Фиц
16
Лейднер
14
Доведан
43
Польстер
43
Польстер
14
Доведан
Остались в запасе
Штурм
Аустрия
28
Йорг Зибенхандль
ВР
25
Сандро Инголич
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
99
Мирко Кос
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
7
Ромео Вучич
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
25
Сандро Инголич
ПЗ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
3
Матан Балтакса
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
7
Ромео Вучич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Штурм - Аустрия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
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