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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Теплице
Виктория - Теплице: обзор матча 30 апреля 2023
Виктория
30.04.2023, воскресенье, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Теплице
85'
Т. Хоры
50'
A. Hycka
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Теплице
ГОЛ! 1:1!
Т. Хоры
85'
Замена
Э. Йирка
️️️️
Д. Москера
65'
Желтая карточка
Д. Москера
63'
60'
Желтая карточка
С. Шалоупек
Замена
М. Выдра
️️️️
А. Влканова
56'
50'
ГОЛ! 0:1!
A. Hycka
Пас отдал
M. Radosta
Желтая карточка
В. Емелка
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
25
Филип Каша
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
8
Джон Москера
ЛВ
16
Роман Квет
ОП
23
Лукаш Калвах
ЦП
58
Адам Влканова
АП
25
Томаш Хоры
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Теплице
72
Filip Mucha
ВР
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
4
Неманья Мицевич
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
26
Якуб Урбанец
ЛВ
27
Даниэль Трубац
ЛВ
23
Лукаш Маречек
ОП
12
Абдалла Гнинг
ЦФ
7
Филип Жак
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Виктория
12
Адам Задражил
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
31
Adam Cihak
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
11
Матей Выдра
ЦФ
9
Ян Климент
ЦФ
Теплице
1
Ludek Nemecek
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
15
Babacar Sy
ЦФ
35
Mohamed Yasser
ЦФ
3-1-1-3-2
36
Станек
21
Емелка
25
Каша
4
Холик
16
Квет
23
Калвах
8
Москера
58
Влканова
49
Сикора
17
Дуросинми
25
Хоры
4-1-2-2
72
4
Мицевич
0
35
2
Шалоупек
23
Маречек
26
Урбанец
27
Трубац
7
Жак
12
Гнинг
8
Москера
97
Йирка
97
Йирка
8
Москера
58
Влканова
11
Выдра
11
Выдра
58
Влканова
Остались в запасе
Виктория
Теплице
12
Адам Задражил
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
31
Adam Cihak
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
1
Ludek Nemecek
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
15
Babacar Sy
ЦФ
35
Mohamed Yasser
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
12
Адам Задражил
ВР
13
Марьян Тврдон
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
31
Adam Cihak
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
Остались в запасе
1
Ludek Nemecek
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
15
Babacar Sy
ЦФ
35
Mohamed Yasser
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Виктория - Теплице
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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