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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Спарта
Слован - Спарта: обзор матча 30 апреля 2023
Слован
30.04.2023, воскресенье, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, 30 тур
1 : 3
Завершен
Спарта
13'
М. Валента
90'
А. Мабиль (П)
90+9'
А. Мабиль (П)
90+14'
Я. Кухта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - Спарта
90'
+14
ГОЛ! 1:3!
Я. Кухта
Желтая карточка
Л. Черв
90'
+9
90'
+9
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Мабиль
90'
+3
Желтая карточка
М. Витик
90'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Мабиль
Желтая карточка
И. Рондич
89'
Вторая желтая
Д. Ндефе
88'
Замена
D. Preisler
️️️️
А. Гали
83'
Замена
K. Meszaros
️️️️
М. Валента
83'
83'
Замена
A. Goljan
️️️️
А. Карабец
Замена
И. Рондич
️️️️
Л. Тупта
77'
Замена
Я. Микула
️️️️
М. Фукала
77'
Замена
М. Думбия
️️️️
К. Фридек
65'
61'
Замена
К. Данек
️️️️
К. Лячи
57'
Желтая карточка
Д. Павелка
50'
Желтая карточка
Т. Виснер
46'
Замена
Д. Павелка
️️️️
Ф. Панак
46'
Замена
А. Мабиль
️️️️
Л. Гараслин
Желтая карточка
Д. Ндефе
42'
ГОЛ! 1:0!
М. Валента
Пас отдал
К. Фридек
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ПЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
8
Кристиан Фридек
ЦП
6
Лукас Черв
ЦП
9
Матей Валента
АП
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
70
Ахмад Гали
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Спарта
32
Матей Коварж
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
26
Патрик Выдра
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Слован
3
Ян Микула
ЦЗ
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
15
Имад Рондич
ЦП
6
Tomáš Polyak
ЦП
42
Мохамед Думбия
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
33
Lukas Pesl
ЦФ
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
9
Кристоф Данек
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
19
Adam Goljan
ЦФ
3-2-2-3
82
22
Фукала
98
Пребсл
2
Ндефе
8
Фридек
6
Черв
29
Тупта
9
Валента
37
Пурзитидис
70
Гали
33
Олатунжи
4-3-2-1
32
Коварж
3
Витик
27
Панак
28
Виснер
5
Хойер
26
Выдра
9
Карабец
20
Лячи
18
Садилек
10
Гараслин
7
Кухта
22
Фукала
3
Микула
3
Микула
22
Фукала
29
Тупта
15
Рондич
15
Рондич
29
Тупта
8
Фридек
42
Думбия
42
Думбия
8
Фридек
9
Валента
0
0
9
Валента
70
Гали
27
27
70
Гали
20
Лячи
9
Данек
9
Данек
20
Лячи
10
Гараслин
11
Мабиль
11
Мабиль
10
Гараслин
27
Панак
8
Павелка
8
Павелка
27
Панак
9
Карабец
19
19
9
Карабец
Остались в запасе
Слован
Спарта
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
6
Tomáš Polyak
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
33
Lukas Pesl
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
29
Милан Хеча
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
6
Tomáš Polyak
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
33
Lukas Pesl
ЦФ
Остались в запасе
29
Милан Хеча
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Слован - Спарта
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Информация о матче
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