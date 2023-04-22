Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Спарта
Словацко - Спарта: обзор матча 22 апреля 2023
Словацко
22.04.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Спарта
18'
М. Коварж (АГ)
72'
Л. Крейчи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словацко - Спарта
Замена
П. Шимко
️️️️
В. Даничек
87'
81'
Замена
К. Хойер
️️️️
Я. Зелены
81'
Замена
К. Лячи
️️️️
К. Кайринен
74'
Замена
А. Мабиль
️️️️
Л. Гараслин
72'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Крейчи
Замена
Д. Хользер
️️️️
М. Петржела
66'
Замена
Ф. Вехета
️️️️
О. Михалик
66'
65'
Замена
Ф. Панак
️️️️
М. Витик
65'
Замена
М. Минчев
️️️️
А. Карабец
Желтая карточка
М. Хавлик
55'
Желтая карточка
В. Синявский
51'
27'
Желтая карточка
Л. Гараслин
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Коварж
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
77
Павел Юрошка
ПВ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Спарта
32
Матей Коварж
ВР
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
37
Ладислав Крейчи
ОП
6
Каан Кайринен
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
8
Martin Kudela
ЦП
27
Филип Вехета
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
71
Seung-bin Kim
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
4-4-1-1
1
Нгуйен
3
Кадлец
6
Хофманн
91
Калабишка
23
Рейнберк
99
Синявский
11
Петржела
28
Даничек
20
Хавлик
77
Юрошка
17
Михалик
4-1-2-2-1
32
Коварж
3
Витик
28
Виснер
30
Зелены
4
Серенсен
37
Крейчи
6
Кайринен
9
Карабец
18
Садилек
10
Гараслин
7
Кухта
28
Даничек
4
Шимко
4
Шимко
28
Даничек
11
Петржела
95
Хользер
95
Хользер
11
Петржела
17
Михалик
27
Вехета
27
Вехета
17
Михалик
30
Зелены
5
Хойер
5
Хойер
30
Зелены
3
Витик
27
Панак
27
Панак
3
Витик
9
Карабец
17
Минчев
17
Минчев
9
Карабец
6
Кайринен
20
Лячи
20
Лячи
6
Кайринен
10
Гараслин
11
Мабиль
11
Мабиль
10
Гараслин
Остались в запасе
Словацко
Спарта
30
Томаш Фристак
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
8
Martin Kudela
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
71
Seung-bin Kim
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
29
Милан Хеча
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
9
Кристоф Данек
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
8
Martin Kudela
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
71
Seung-bin Kim
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Остались в запасе
29
Милан Хеча
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
9
Кристоф Данек
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Словацко - Спарта
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
Новости команд
Все
Словацко
Спарта
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 09:13
1
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 09:13
1
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+