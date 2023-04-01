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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Сигма
Славия - Сигма: обзор матча 01 апреля 2023
Славия
01.04.2023, суббота, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 25 тур
4 : 0
Завершен
Сигма
45+3'
М. ван Бурен
62'
О. Лингр
75'
И. Шранц
90+4'
В. Юрецка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия - Сигма
ГОЛ! 4:0!
В. Юрецка
Пас отдал
Х. Зафейрис
90'
+4
Замена
D. Pech
️️️️
П. Шевчик
80'
ГОЛ! 3:0!
И. Шранц
Пас отдал
Д. Дудера
75'
71'
Замена
D. Israel
️️️️
D. Ventura
71'
Замена
P. Zifcak
️️️️
Р. Брейте
Замена
В. Юрецка
️️️️
Л. Масопуст
70'
Замена
О. Дорли
️️️️
О. Лингр
70'
Замена
С. Тецл
️️️️
М. ван Бурен
70'
ГОЛ! 2:0!
О. Лингр
62'
57'
Замена
Ю. Хватал
️️️️
Ф. Зорван
ГОЛ! 1:0!
М. ван Бурен
Пас отдал
И. Шранц
45'
+3
Замена
Х. Зафейрис
️️️️
Я. Громада
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
14
Якуб Громада
ОП
23
Петр Шевчик
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
10
Мик ван Бурен
ПВ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
38
Якуб Покорны
ЦЗ
0
L. Gressak
ЦЗ
77
Ян Водганел
ЛП
26
Martin Pospisil
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
25
Denis Ventura
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
44
Матуш Мачик
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
15
Петр Хронек
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
77
David Pech
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
Сигма
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
30
Юрай Хватал
ПЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
99
Dele Israel
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Колар
39
Юрасек
23
Дудера
5
Огбу
3
Голеш
14
Громада
23
Шевчик
32
Лингр
8
Масопуст
10
ван Бурен
26
Шранц
2-5-3
7
Брейте
38
Покорны
0
26
8
Зорван
25
30
77
Водганел
13
Хытил
20
Слама
44
Мачик
32
Лингр
19
Дорли
19
Дорли
32
Лингр
14
Громада
20
Зафейрис
20
Зафейрис
14
Громада
23
Шевчик
77
77
23
Шевчик
8
Масопуст
15
Юрецка
15
Юрецка
8
Масопуст
10
ван Бурен
11
Тецл
11
Тецл
10
ван Бурен
8
Зорван
30
Хватал
30
Хватал
8
Зорван
7
Брейте
11
11
7
Брейте
25
99
99
25
Остались в запасе
Славия
Сигма
30
Алеш Мандоус
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
15
Петр Хронек
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
31
Матей Юрасек
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
15
Петр Хронек
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
31
Матей Юрасек
ЦФ
Остались в запасе
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
32
Tadeas Stoppen
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Славия - Сигма
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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