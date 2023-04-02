Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Словацко
Богемианс 1905 - Словацко: обзор матча 02 апреля 2023
Богемианс 1905
02.04.2023, воскресенье, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Словацко
49'
D. Kostl
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Богемианс 1905 - Словацко
Замена
M. Dostal
️️️️
Я. Коваржик
90'
87'
Замена
М. Травник
️️️️
П. Рейнберк
Замена
А. Янош
️️️️
М. Гала
76'
Замена
T. Necid
️️️️
Э. Прекоп
75'
73'
Замена
П. Бранднер
️️️️
М. Петржела
Замена
Я. Матушек
️️️️
В. Дрчал
63'
59'
Замена
Ф. Вехета
️️️️
О. Михалик
58'
Замена
В. Синявский
️️️️
М. Доски
ГОЛ! 1:0!
D. Kostl
Пас отдал
Я. Коваржик
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
23
Мартин Йедличка
ВР
29
L. Hulka
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
16
Daniel Kostl
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
7
Михал Беран
АП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
11
Эрик Прекоп
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
14
Мерчас Доски
ЛЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
28
Властимил Даничек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
71
Seung-bin Kim
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
16
M. Dostal
ЦЗ
10
Ян Матушек
ЦП
8
Адам Янош
ЦП
11
Vojtěch Novak
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
Словацко
31
Иржи Борек
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
8
Martin Kudela
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
77
Павел Юрошка
ПВ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
4-2-1-3
23
Йедличка
29
17
Гала
4
39
Крапка
16
19
Коваржик
7
Беран
22
11
Прекоп
17
Дрчал
3-2-3-2
1
Нгуйен
23
Рейнберк
25
Бречка
91
Калабишка
3
Кадлец
14
Доски
28
Даничек
20
Хавлик
11
Петржела
17
Михалик
71
19
Коваржик
16
16
19
Коваржик
17
Дрчал
10
Матушек
10
Матушек
17
Дрчал
17
Гала
8
Янош
8
Янош
17
Гала
11
Прекоп
37
37
11
Прекоп
23
Рейнберк
10
Травник
10
Травник
23
Рейнберк
14
Доски
99
Синявский
99
Синявский
14
Доски
11
Петржела
11
Бранднер
11
Бранднер
11
Петржела
17
Михалик
27
Вехета
27
Вехета
17
Михалик
Остались в запасе
Богемианс 1905
Словацко
1
Roman Vales
ВР
11
Vojtěch Novak
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
31
Иржи Борек
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
8
Martin Kudela
ЦП
77
Павел Юрошка
ПВ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Остались в запасе
1
Roman Vales
ВР
11
Vojtěch Novak
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
Остались в запасе
31
Иржи Борек
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
8
Martin Kudela
ЦП
77
Павел Юрошка
ПВ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Мартин Шведик
Статистика матча Богемианс 1905 - Словацко
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Доличек
Новости команд
Все
Богемианс 1905
Словацко
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Паненка подключен к аппарату ИВЛ. У чеха коронавирус
2020.10.07 20:34
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Богемианс» с воспитанником «Динамо» Левиным всухую проиграл в дерби «Спарте»
2020.06.06 22:59
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+