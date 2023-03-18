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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Славия
Слован - Славия: обзор матча 18 марта 2023
Слован
18.03.2023, суббота, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Славия
25'
Л. Черв
90+5'
В. Олатунжи
30'
П. Олаинка
65'
М. ван Бурен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - Славия
ГОЛ! 2:2!
В. Олатунжи
Пас отдал
М. Думбия
90'
+5
90'
Замена
Я. Громада
️️️️
М. ван Бурен
Желтая карточка
Д. Ндефе
89'
89'
Красная карточка
П. Олаинка
84'
Желтая карточка
Х. Зафейрис
Замена
М. Рабушич
️️️️
K. Meszaros
77'
76'
Замена
М. Юрасек
️️️️
О. Лингр
Замена
А. Гали
️️️️
D. Preisler
70'
67'
Желтая карточка
О. Дорли
65'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. ван Бурен
Желтая карточка
D. Preisler
63'
56'
Замена
М. ван Бурен
️️️️
С. Тецл
56'
Замена
Х. Зафейрис
️️️️
Л. Масопуст
45'
+1
Желтая карточка
И. Огбу
Желтая карточка
М. Думбия
39'
30'
ГОЛ! 1:1!
П. Олаинка
ГОЛ! 1:0!
Л. Черв
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ПЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
6
Лукас Черв
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
42
Мохамед Думбия
ЦП
0
K. Meszaros
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
32
Ондржей Лингр
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Слован
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
6
Tomáš Polyak
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
70
Ахмад Гали
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
15
Петр Хронек
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
2-3-1-4
82
4
Плехаты
2
Ндефе
6
Черв
15
Рондич
42
Думбия
29
Тупта
0
33
Олатунжи
27
37
Пурзитидис
4-4-1-1
1
Колар
3
Голеш
23
Дудера
5
Огбу
39
Юрасек
8
Масопуст
32
Лингр
23
Шевчик
19
Дорли
99
Олаинка
11
Тецл
0
7
Рабушич
7
Рабушич
0
27
70
Гали
70
Гали
27
ван Бурен
14
Громада
14
Громада
ван Бурен
8
Масопуст
20
Зафейрис
20
Зафейрис
8
Масопуст
11
Тецл
10
ван Бурен
10
ван Бурен
11
Тецл
32
Лингр
31
Юрасек
31
Юрасек
32
Лингр
Остались в запасе
Слован
Славия
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
6
Tomáš Polyak
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
30
Алеш Мандоус
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
15
Петр Хронек
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
6
Tomáš Polyak
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
15
Петр Хронек
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Слован - Славия
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
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