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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Словацко
Славия - Словацко: обзор матча 26 февраля 2023
Славия
26.02.2023, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Словацко
12'
П. Олаинка
73'
П. Олаинка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия - Словацко
90'
+4
Желтая карточка
П. Бранднер
84'
Замена
П. Юрошка
️️️️
М. Доски
84'
Замена
M. Kudela
️️️️
Я. Калабишка
Замена
В. Юрецка
️️️️
П. Олаинка
82'
ГОЛ! 2:0!
П. Олаинка
Пас отдал
Т. Голеш
73'
Замена
О. Дорли
️️️️
И. Шранц
71'
68'
Замена
В. Синявский
️️️️
Ф. Вехета
66'
Желтая карточка
Я. Калабишка
Замена
О. Лингр
️️️️
П. Хронек
57'
Замена
М. ван Бурен
️️️️
С. Тецл
57'
57'
Замена
О. Шашинка
️️️️
М. Травник
57'
Замена
П. Бранднер
️️️️
М. Петржела
ГОЛ! 1:0!
П. Олаинка
Пас отдал
Х. Зафейрис
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
15
Петр Хронек
ЦП
20
Христос Зафейрис
ЦП
26
Иван Шранц
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
3
Михал Кадлец
ЛЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
28
Властимил Даничек
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
27
Филип Вехета
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
80
Ондржей Кричфалуши
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
32
Эвертон
ЛВ
32
Ондржей Лингр
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
Словацко
31
Иржи Борек
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
8
Martin Kudela
ЦП
99
Власий Синявский
ЦП
77
Павел Юрошка
ПВ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Колар
23
Дудера
5
Огбу
4
Усу
39
Юрасек
3
Голеш
15
Хронек
20
Зафейрис
99
Олаинка
11
Тецл
26
Шранц
3-2-4-1
1
Нгуйен
91
Калабишка
6
Хофманн
23
Рейнберк
14
Доски
3
Кадлец
20
Хавлик
11
Петржела
10
Травник
28
Даничек
27
Вехета
26
Шранц
19
Дорли
19
Дорли
26
Шранц
15
Хронек
32
Лингр
32
Лингр
15
Хронек
11
Тецл
10
ван Бурен
10
ван Бурен
11
Тецл
99
Олаинка
15
Юрецка
15
Юрецка
99
Олаинка
91
Калабишка
8
8
91
Калабишка
27
Вехета
99
Синявский
99
Синявский
27
Вехета
14
Доски
77
Юрошка
77
Юрошка
14
Доски
11
Петржела
11
Бранднер
11
Бранднер
11
Петржела
10
Травник
27
Шашинка
27
Шашинка
10
Травник
Остались в запасе
Славия
Словацко
30
Алеш Мандоус
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
80
Ондржей Кричфалуши
ЦЗ
23
Петр Шевчик
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
32
Эвертон
ЛВ
31
Матей Юрасек
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
31
Иржи Борек
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Шведик
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
80
Ондржей Кричфалуши
ЦЗ
23
Петр Шевчик
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
32
Эвертон
ЛВ
31
Матей Юрасек
ЦФ
Остались в запасе
31
Иржи Борек
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Мартин Шведик
Статистика матча Славия - Словацко
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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