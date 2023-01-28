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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Спарта
Сигма - Спарта: обзор матча 28 января 2023
Сигма
28.01.2023, суббота, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Спарта
45+1'
J. Navratil
10'
Т. Чванчара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сигма - Спарта
Желтая карточка
P. Zifcak
90'
+9
Желтая карточка
J. Trefil
90'
+3
Замена
Я. Водганел
️️️️
D. Ventura
86'
75'
Замена
Я. Мейдр
️️️️
Т. Виснер
75'
Замена
М. Минчев
️️️️
Я. Кухта
Замена
Ф. Зорван
️️️️
J. Navratil
63'
58'
Замена
А. Мабиль
️️️️
Т. Чванчара
ГОЛ! 1:1!
J. Navratil
Пас отдал
А. Русек
45'
+1
43'
Желтая карточка
Л. Гараслин
10'
ГОЛ! 0:1!
Т. Чванчара
Пас отдал
Л. Гараслин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
32
Vit Benes
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
25
Denis Ventura
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
11
P. Zifcak
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
13
Моймир Хытил
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Спарта
32
Матей Коварж
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Сигма
77
Ян Водганел
ЛП
22
Флоран Пулоло
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
33
Томаш Златохлавек
ЦП
8
Jiří Spáčil
ЦП
44
J. Prichystal
ЦФ
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
Спарта
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
17
Мартин Минчев
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
19
Adam Goljan
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
4-2-4
7
Брейте
21
Змозла
32
38
Покорны
19
Враштил
25
30
11
9
Русек
13
Хытил
1
3-2-1-2-2
32
Коварж
4
Серенсен
28
Виснер
30
Зелены
3
Витик
27
Панак
7
Крейчи
18
Садилек
10
Гараслин
7
Кухта
70
Чванчара
25
77
Водганел
77
Водганел
25
30
8
Зорван
8
Зорван
30
28
Виснер
19
Мейдр
19
Мейдр
28
Виснер
7
Кухта
17
Минчев
17
Минчев
7
Кухта
70
Чванчара
11
Мабиль
11
Мабиль
70
Чванчара
Остались в запасе
Сигма
Спарта
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
33
Томаш Златохлавек
ЦП
8
Jiří Spáčil
ЦП
44
J. Prichystal
ЦФ
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
6
Каан Кайринен
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
19
Adam Goljan
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
33
Томаш Златохлавек
ЦП
8
Jiří Spáčil
ЦП
44
J. Prichystal
ЦФ
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
Остались в запасе
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
6
Каан Кайринен
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
19
Adam Goljan
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Сигма - Спарта
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Информация о матче
Стадион:
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