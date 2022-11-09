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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Словацко
Спарта - Словацко: обзор матча 09 ноября 2022
Спарта
09.11.2022, среда, 21:30
Чехия. Фортуна Лига, 14 тур
4 : 0
Завершен
Словацко
9'
Л. Садилек
30'
Т. Чванчара
65'
Л. Гараслин
89'
А. Карабец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Словацко
ГОЛ! 4:0!
А. Карабец
Пас отдал
К. Хойер
89'
Замена
К. Хойер
️️️️
Ф. Панак
78'
78'
Замена
П. Шимко
️️️️
М. Кадлец
Замена
А. Карабец
️️️️
Д. Павелка
77'
76'
Замена
Ф. Вехета
️️️️
О. Михалик
76'
Замена
П. Бранднер
️️️️
М. Петржела
67'
Замена
М. Доски
️️️️
Д. Хользер
Замена
️️️️
Л. Гараслин
67'
ГОЛ! 3:0!
Л. Гараслин
Пас отдал
Д. Павелка
65'
Замена
К. Данек
️️️️
Т. Чванчара
47'
46'
Замена
М. Кохут
️️️️
В. Левин
ГОЛ! 2:0!
Т. Чванчара
Пас отдал
Я. Зелены
30'
14'
Желтая карточка
М. Томич
ГОЛ! 1:0!
Л. Садилек
Пас отдал
Л. Гараслин
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
32
Матей Коварж
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
8
Давид Павелка
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
7
Ян Кухта
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
20
Марек Хавлик
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
19
Daniel Kaštánek
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
77
Павел Юрошка
ПВ
21
Михал Кохут
ПВ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
3-2-2-1-2
32
Коварж
4
Серенсен
19
Мейдр
30
Зелены
27
Панак
3
Витик
8
Павелка
18
Садилек
17
Гараслин
70
Чванчара
7
Кухта
3-2-4-1
1
Нгуйен
6
Хофманн
91
Калабишка
95
Хользер
27
Томич
3
Кадлец
28
Даничек
11
Петржела
88
Левин
20
Хавлик
17
Михалик
27
Панак
5
Хойер
5
Хойер
27
Панак
8
Павелка
9
Карабец
9
Карабец
8
Павелка
70
Чванчара
9
Данек
9
Данек
70
Чванчара
95
Хользер
14
Доски
14
Доски
95
Хользер
3
Кадлец
4
Шимко
4
Шимко
3
Кадлец
88
Левин
21
Кохут
21
Кохут
88
Левин
11
Петржела
11
Бранднер
11
Бранднер
11
Петржела
17
Михалик
27
Вехета
27
Вехета
17
Михалик
Остались в запасе
Спарта
Словацко
30
Доминик Холек
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
19
Daniel Kaštánek
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
30
Томаш Фристак
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
77
Павел Юрошка
ПВ
18
Либор Козак
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Остались в запасе
30
Доминик Холек
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
19
Daniel Kaštánek
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
77
Павел Юрошка
ПВ
18
Либор Козак
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Мартин Шведик
Статистика матча Спарта - Словацко
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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