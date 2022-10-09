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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Славия
Сигма - Славия: обзор матча 09 октября 2022
Сигма
09.10.2022, воскресенье, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Славия
54'
М. Хытил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сигма - Славия
Желтая карточка
J. Trefil
90'
+2
Замена
Л. Враштил
️️️️
L. Gressak
87'
81'
Желтая карточка
Х. Тьехи
73'
Замена
О. Лингр
️️️️
Д. Дудера
Замена
P. Zifcak
️️️️
J. Navratil
66'
65'
Замена
М. Усор
️️️️
В. Юрецка
57'
Замена
Д. Юрасек
️️️️
Т. Качараба
ГОЛ! 1:0!
М. Хытил
54'
52'
Желтая карточка
Т. Качараба
46'
Замена
Й. Сор
️️️️
С. Тецл
46'
Замена
Л. Провод
️️️️
Я. Громада
38'
Желтая карточка
А. Усу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
38
Якуб Покорны
ЦЗ
32
Vit Benes
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ПЗ
8
Jiří Spáčil
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
1
Jakub Trefil
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
23
Давид Дудера
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
32
Эвертон
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
4
Христ Тьехи
ОП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
11
Станислав Тецл
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Сигма
1
Vilem Fendrich
ВР
0
L. Gressak
ЦЗ
77
Ян Водганел
ЛП
22
Флоран Пулоло
ЦП
23
Martin Košťál
ЦП
19
Лукаш Враштил
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
Славия
31
Адам Дворак
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
99
Петер Олаинка
ЛВ
17
Лукаш Провод
ЛВ
39
Давид Юрасек
ЦП
80
Ондржей Кричфалуши
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
8
Мозес Усор
ПВ
11
Йира Сор
ПВ
31
Матей Юрасек
ЦФ
4-3-3
7
Брейте
38
Покорны
32
21
Змозла
30
Хватал
8
13
Хытил
30
9
Русек
20
Слама
1
3-2-2-1-2
1
Колар
23
Дудера
33
Качараба
4
Усу
14
Громада
4
Тьехи
12
Траоре
19
Дорли
32
Эвертон
15
Юрецка
11
Тецл
0
0
19
Враштил
19
Враштил
30
11
11
30
33
Качараба
39
Юрасек
39
Юрасек
33
Качараба
23
Дудера
32
Лингр
32
Лингр
23
Дудера
14
Громада
17
Провод
17
Провод
14
Громада
15
Юрецка
8
Усор
8
Усор
15
Юрецка
11
Тецл
11
Сор
11
Сор
11
Тецл
Остались в запасе
Сигма
Славия
1
Vilem Fendrich
ВР
77
Ян Водганел
ЛП
22
Флоран Пулоло
ЦП
23
Martin Košťál
ЦП
16
J. Sedlak
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
99
Петер Олаинка
ЛВ
31
Адам Дворак
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
80
Ондржей Кричфалуши
ЦП
31
Матей Юрасек
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
1
Vilem Fendrich
ВР
77
Ян Водганел
ЛП
22
Флоран Пулоло
ЦП
23
Martin Košťál
ЦП
16
J. Sedlak
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
Остались в запасе
99
Петер Олаинка
ЛВ
31
Адам Дворак
ВР
31
Ян Сиротник
ВР
80
Ондржей Кричфалуши
ЦП
31
Матей Юрасек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Сигма - Славия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
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