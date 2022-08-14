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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Сигма
Спарта - Сигма: обзор матча 14 августа 2022
Спарта
14.08.2022, воскресенье, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Сигма
11'
А. Карабец
70'
К. Хойер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Сигма
Желтая карточка
Я. Зелены
90'
+2
Желтая карточка
А. Карабец
80'
80'
Замена
P. Zifcak
️️️️
J. Navratil
Замена
Т. Виснер
️️️️
К. Хойер
80'
Замена
Я. Янкто
️️️️
А. Карабец
80'
Замена
Я. Зелены
️️️️
Д. Павелка
73'
ГОЛ! 2:0!
К. Хойер
70'
Замена
В. Дрчал
️️️️
Л. Юлиш
64'
61'
Желтая карточка
Л. Враштил
Пенальти не реализован!
Л. Юлиш
61'
59'
Замена
А. Русек
️️️️
М. Хытил
Замена
М. Сачек
️️️️
М. Минчев
46'
46'
Замена
️️️️
Ю. Хватал
45'
+1
Желтая карточка
М. Мачик
Желтая карточка
Д. Павелка
45'
25'
Желтая карточка
М. Хытил
ГОЛ! 1:0!
А. Карабец
Пас отдал
К. Хойер
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Лукаш Садилек
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ПЗ
77
Ян Водганел
ЛП
30
J. Navratil
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
19
Лукаш Враштил
ЦФ
44
Матуш Мачик
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Спарта
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
Сигма
0
L. Gressak
ЦЗ
30
Jakub Matoušek
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
4-5-1
30
Холек
5
Хойер
4
Серенсен
17
Ганцко
19
Мейдр
9
Карабец
9
Данек
8
Павелка
17
Минчев
18
Садилек
39
Юлиш
3-5-2
7
Брейте
30
Хватал
21
Змозла
32
30
22
Пулоло
13
Хытил
8
Зорван
77
Водганел
44
Мачик
19
Враштил
17
Минчев
61
Сачек
61
Сачек
17
Минчев
8
Павелка
30
Зелены
30
Зелены
8
Павелка
5
Хойер
28
Виснер
28
Виснер
5
Хойер
9
Карабец
21
Янкто
21
Янкто
9
Карабец
39
Юлиш
17
Дрчал
17
Дрчал
39
Юлиш
13
Хытил
9
Русек
9
Русек
13
Хытил
30
11
11
30
Остались в запасе
Спарта
Сигма
27
Филип Панак
ЦЗ
42
Войтех Ворел
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
0
L. Gressak
ЦЗ
30
Jakub Matoušek
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
27
Филип Панак
ЦЗ
42
Войтех Ворел
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
Остались в запасе
0
L. Gressak
ЦЗ
30
Jakub Matoušek
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Спарта - Сигма
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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