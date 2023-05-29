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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Винтертур
Янг Бойз - Винтертур: обзор матча 29 мая 2023
Янг Бойз
29.05.2023, понедельник, 17:30
Швейцария. Суперлига, 36 тур
2 : 1
Завершен
Винтертур
30'
Ж. Нсаме
88'
К. Имери
48'
Р. Буэсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Винтертур
89'
Замена
Т. Шаттин
️️️️
Х. Криэциу
89'
Замена
L. Vögele
️️️️
Р. Буэсс
ГОЛ! 2:1!
К. Имери
Пас отдал
Ф. Лустенбергер
88'
Замена
Ф. Лустенбергер
️️️️
С. Лаупер
85'
Желтая карточка
С. Зесигер
80'
Замена
Д. Ррудхани
️️️️
М. Элиа
79'
Замена
Л. Бенито
️️️️
У. Гарсия
79'
76'
Замена
️️️️
М. Ди Джусто
68'
Желтая карточка
N. Holenstein
63'
Замена
N. Holenstein
️️️️
С. Балле
Замена
К. Имери
️️️️
Ф. Ридер
63'
Замена
Ж. Монтейру
️️️️
К. Фасснахт
63'
Желтая карточка
Ф. Угринич
59'
48'
ГОЛ! 1:1!
Р. Буэсс
Пас отдал
М. Ди Джусто
46'
Замена
С. Лтайеф
️️️️
Н. Буркарт
ГОЛ! 1:0!
Ж. Нсаме
30'
29'
Желтая карточка
С. Балле
22'
Желтая карточка
М. Гонсалвеш
Желтая карточка
К. Фасснахт
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
30
Сандро Лаупер
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
12
Мешак Элиа
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
71
Хекуран Криэциу
ОП
11
Маттео Ди Джусто
АП
10
Самуэль Балле
ЦФ
9
Роман Буэсс
ЦФ
99
Нишан Буркарт
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Янг Бойз
40
Дарио Марцино
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
30
Кастриот Имери
ОП
19
Шейх Ниасс
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Винтертур
16
Тимоти Фаюлу
ВР
14
Тибо Корбас
ОП
44
Франсиско Родригес
ЦП
22
Noe Holenstein
ЦП
26
Laurin Vögele
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
7
N. Manzambi
ЦФ
4-4-2
1
Келлер
25
Гарсия
12
Аменда
15
Зесигер
27
Блум
30
Лаупер
23
Угринич
32
Ридер
16
Фасснахт
12
Элиа
17
Нсаме
3-1-2-4
21
15
Гонсалвеш
18
5
Гелми
71
Криэциу
11
Ди Джусто
8
Рамизи
25
99
Буркарт
9
Буэсс
10
Балле
25
Гарсия
23
Бенито
23
Бенито
25
Гарсия
30
Лаупер
28
Лустенбергер
28
Лустенбергер
30
Лаупер
12
Элиа
77
Ррудхани
77
Ррудхани
12
Элиа
32
Ридер
30
Имери
30
Имери
32
Ридер
16
Фасснахт
99
Монтейру
99
Монтейру
16
Фасснахт
10
Балле
22
22
10
Балле
9
Буэсс
26
26
9
Буэсс
99
Буркарт
47
Лтайеф
47
Лтайеф
99
Буркарт
71
Криэциу
33
Шаттин
33
Шаттин
71
Криэциу
Остались в запасе
Янг Бойз
Винтертур
40
Дарио Марцино
ВР
5
Мохамед Камара
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Вики
16
Тимоти Фаюлу
ВР
14
Тибо Корбас
ОП
44
Франсиско Родригес
ЦП
7
N. Manzambi
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Остались в запасе
40
Дарио Марцино
ВР
5
Мохамед Камара
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
14
Тибо Корбас
ОП
44
Франсиско Родригес
ЦП
7
N. Manzambi
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Бруно Бернер
Статистика матча Янг Бойз - Винтертур
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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