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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Янг Бойз
Лугано - Янг Бойз: обзор матча 25 мая 2023
Лугано
25.05.2023, четверг, 21:30
Швейцария. Суперлига, 35 тур
2 : 0
Завершен
Янг Бойз
77'
И. Алиседа
89'
М. Амура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Янг Бойз
ГОЛ! 2:0!
М. Амура
Пас отдал
Р. Мачек
89'
Желтая карточка
Б. Бабич
87'
83'
Замена
Ш. Ниасс
️️️️
С. Лаупер
Желтая карточка
А. Аригони
82'
Замена
Б. Бабич
️️️️
И. Алиседа
81'
ГОЛ! 1:0!
И. Алиседа
Пас отдал
А. Аригони
77'
77'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
К. Имери
77'
Замена
У. Гарсия
️️️️
К. Масейрас
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
М. Бельхадж Махмуд
75'
Замена
М. Амура
️️️️
Ж. Целар
75'
64'
Замена
Ж. Монтейру
️️️️
Ж. Нсаме
64'
Замена
Ф. Угринич
️️️️
Д. Ррудхани
Замена
Р. Мачек
️️️️
У. Бизлими
61'
Замена
М. Факкинетти
️️️️
А. Хайдари
61'
Желтая карточка
М. Бельхадж Махмуд
37'
11'
Желтая карточка
Ф. Лустенбергер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
13
Serif Berbic
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
20
Усман Думбия
ОП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
30
Кастриот Имери
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
12
Мешак Элиа
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Лугано
12
Attilio Morosoli
ВР
7
Микаэль Факкинетти
ЛЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
45
Michel De Jesus Sousa
ЦП
27
Борис Бабич
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
Янг Бойз
1
Марвин Келлер
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
4-1-2-2-1
13
16
Валенсуэла
29
Бельхадж Махмуд
34
Аригони
21
Хайдари
20
Думбия
14
Саббатини
25
Бизлими
31
Алиседа
11
Штеффен
9
Целар
4-1-3-2
1
Расьоппи
27
Рюгг
28
Лустенбергер
12
Аменда
23
Бенито
30
Имери
16
Фасснахт
30
Лаупер
77
Ррудхани
17
Нсаме
12
Элиа
21
Хайдари
7
Факкинетти
7
Факкинетти
21
Хайдари
29
Бельхадж Махмуд
4
Эспиноса
4
Эспиноса
29
Бельхадж Махмуд
25
Бизлими
28
Мачек
28
Мачек
25
Бизлими
31
Алиседа
27
Бабич
27
Бабич
31
Алиседа
9
Целар
9
Амура
9
Амура
9
Целар
Масейрас
25
Гарсия
25
Гарсия
Масейрас
23
Масейрас
23
Масейрас
30
Лаупер
19
Ниасс
19
Ниасс
30
Лаупер
77
Ррудхани
23
Угринич
23
Угринич
77
Ррудхани
30
Имери
32
Ридер
32
Ридер
30
Имери
17
Нсаме
99
Монтейру
99
Монтейру
17
Нсаме
Остались в запасе
Лугано
Янг Бойз
12
Attilio Morosoli
ВР
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
45
Michel De Jesus Sousa
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
1
Марвин Келлер
ВР
5
Мохамед Камара
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
12
Attilio Morosoli
ВР
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
45
Michel De Jesus Sousa
ЦП
Остались в запасе
1
Марвин Келлер
ВР
5
Мохамед Камара
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Лугано - Янг Бойз
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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