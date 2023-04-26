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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Санкт-Галлен - Лугано
Санкт-Галлен - Лугано: обзор матча 26 апреля 2023
Санкт-Галлен
26.04.2023, среда, 21:30
Швейцария. Суперлига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Лугано
19'
К. Витциг
57'
М. Амура
87'
У. Бизлими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Санкт-Галлен - Лугано
87'
ГОЛ! 1:2!
У. Бизлими
Пас отдал
Д. Эспиноса
Замена
Р. Шнайдер
️️️️
К. Витциг
87'
84'
Замена
У. Бизлими
️️️️
И. Алиседа
Замена
А. Бесио
️️️️
Ж. Гуйемено
84'
Замена
А. Вальчи
️️️️
М. Маглица
84'
77'
Замена
Р. Мачек
️️️️
М. Боттани
76'
Замена
Ж. Целар
️️️️
М. Амура
Желтая карточка
Л. Ати Зиги
67'
Желтая карточка
М. Маглица
66'
Замена
Ч. Аколо
️️️️
Ю. Фон Мос
63'
Замена
Н. Ндомбаси
️️️️
Э. Латте-Лат
63'
Желтая карточка
А. Шмидт
61'
57'
ГОЛ! 1:1!
М. Амура
46'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
А. Аригони
Желтая карточка
Ж. Гуйемено
36'
34'
Замена
М. Валенсуэла
️️️️
А. Хайдари
ГОЛ! 1:0!
К. Витциг
Пас отдал
Ж. Гуйемено
19'
15'
Желтая карточка
А. Аригони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
88
Жорди Квинтийя
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
7
Кристиан Витциг
АП
6
Патрик Суттер
ПП
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
22
Айзек Шмидт
ПВ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
34
Аллен Аригони
ЦЗ
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
31
Игнасио Алиседа
ЛВ
20
Усман Думбия
ОП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Мохамед Амура
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
24
Michael Kempter
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
16
Ранди Шнайдер
АП
23
Алессио Бесио
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
7
Микаэль Факкинетти
ЛЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
25
Уран Бизлими
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
9
Жан Целар
ЦФ
2-4-3-1
1
Зиги
20
Стержиу
6
Маглица
88
Квинтийя
16
Гертлер
21
Гуйемено
6
Суттер
81
Фон Мос
7
Витциг
22
Шмидт
29
Латте-Лат
4-1-1-2-2
1
Сайпи
34
Аригони
21
Хайдари
5
Дапрела
28
Хайризи
20
Думбия
14
Саббатини
11
Штеффен
31
Алиседа
10
Боттани
9
Амура
6
Маглица
5
Вальчи
5
Вальчи
6
Маглица
7
Витциг
16
Шнайдер
16
Шнайдер
7
Витциг
21
Гуйемено
23
Бесио
23
Бесио
21
Гуйемено
81
Фон Мос
77
Аколо
77
Аколо
81
Фон Мос
29
Латте-Лат
11
Ндомбаси
11
Ндомбаси
29
Латте-Лат
21
Хайдари
16
Валенсуэла
16
Валенсуэла
21
Хайдари
34
Аригони
4
Эспиноса
4
Эспиноса
34
Аригони
31
Алиседа
25
Бизлими
25
Бизлими
31
Алиседа
10
Боттани
28
Мачек
28
Мачек
10
Боттани
9
Амура
9
Целар
9
Целар
9
Амура
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Лугано
25
Лукаш Ватковяк
ВР
24
Michael Kempter
ЦЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
Главный тренер
Петер Цайдлер
58
Себастьян Осигве
ВР
7
Микаэль Факкинетти
ЛЗ
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
24
Michael Kempter
ЦЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
13
Грегори Карлен
АП
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
7
Микаэль Факкинетти
ЛЗ
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Санкт-Галлен - Лугано
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Зиттерштадион
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