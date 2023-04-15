Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Цюрих
Люцерн - Цюрих: обзор матча 15 апреля 2023
Люцерн
15.04.2023, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 28 тур
4 : 1
Завершен
Цюрих
28'
М. Майер
37'
Д. Соргич
49'
П. Дорн
64'
П. Дорн
45'
И. Мэттью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Цюрих
84'
Замена
Д. Барни
️️️️
Д. Окита
69'
Замена
О. Селнаэс
️️️️
Ш. Конде
ГОЛ! 4:1!
П. Дорн
Пас отдал
П. Шурпф
64'
60'
Замена
C. Ligue
️️️️
Н. Катич
60'
Замена
М. Криезиу
️️️️
С. Ходжа
ГОЛ! 3:1!
П. Дорн
Пас отдал
П. Шурпф
49'
Замена
П. Шурпф
️️️️
С. Шадер
46'
46'
Замена
Р. Шимич
️️️️
Б. Красники
45'
ГОЛ! 2:1!
И. Мэттью
Пас отдал
Н. Бораниясевич
ГОЛ! 2:0!
Д. Соргич
Пас отдал
М. Майер
37'
ГОЛ! 1:0!
М. Майер
Пас отдал
S. Ottiger
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
2
Severin Ottiger
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
30
Ардон Яшари
ОП
16
Ники Белоко
ЦП
7
Макс Майер
АП
39
Деян Соргич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
19
Антонио Маркезано
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
3
Селмин Ходжа
ПВ
Главный тренер
Франко Фода
Люцерн
6
Мамади Дьямбу
ОП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
16
Марк Хорншух
ЦЗ
27
Илан Саутер
ЦЗ
18
Даниэль Барни
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
9
Роко Шимич
ЦФ
20
Calixte Ligue
ЦФ
3-3-1-2-1
27
Мюллер
15
Бюрх
14
Жакес
5
2
30
Яшари
20
Дорн
16
Белоко
69
Шадер
7
Майер
39
Соргич
3-1-3-3
25
Брехнер
4
Омераджич
25
Катич
5
Алити
18
Мэттью
28
Бораниясевич
44
Конде
19
Маркезано
3
Ходжа
7
Красники
14
Окита
69
Шадер
11
Шурпф
11
Шурпф
69
Шадер
3
Ходжа
31
Криезиу
31
Криезиу
3
Ходжа
44
Конде
10
Селнаэс
10
Селнаэс
44
Конде
14
Окита
18
Барни
18
Барни
14
Окита
7
Красники
9
Шимич
9
Шимич
7
Красники
25
Катич
20
20
25
Катич
Остались в запасе
Люцерн
Цюрих
6
Мамади Дьямбу
ОП
20
Noah Rupp
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
27
Илан Саутер
ЦЗ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
6
Мамади Дьямбу
ОП
20
Noah Rupp
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
27
Илан Саутер
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Люцерн - Цюрих
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
Новости команд
Все
Люцерн
Цюрих
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
2024.09.29 18:15
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
2018.01.18 19:55
25
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
2024.09.29 18:15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+