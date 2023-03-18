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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Люцерн
Цюрих - Люцерн: обзор матча 18 марта 2023
Цюрих
18.03.2023, суббота, 20:00
Швейцария. Суперлига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Люцерн
32'
Т. Айегун (П)
77'
Т. Айегун
21'
М. Майер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цюрих - Люцерн
Желтая карточка
Б. Красники
90'
+1
Замена
Ф. Рохнер
️️️️
Т. Айегун
90'
+1
84'
Замена
B. Mbunga-Kimpioka
️️️️
П. Шурпф
84'
Замена
М. Дьямбу
️️️️
Д. Соргич
Замена
М. Хорншух
️️️️
Б. Джемаили
81'
ГОЛ! 2:1!
Т. Айегун
Пас отдал
Ф. Алити
77'
73'
Замена
С. Шадер
️️️️
S. Ottiger
Замена
Б. Красники
️️️️
И. Мэттью
67'
Желтая карточка
Ш. Конде
66'
60'
Желтая карточка
S. Ottiger
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Айегун
32'
21'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Майер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
44
Шейк Конде
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
15
Тосин Айегун
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
2
Severin Ottiger
ЦЗ
6
Денис Симани
ЦЗ
30
Исмаил Бека
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
30
Ардон Яшари
ОП
16
Ники Белоко
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
17
Мартин Фридек
ЦП
7
Макс Майер
АП
39
Деян Соргич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
8
Стефан Сейлер
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
27
Фабиан Рохнер
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
20
Calixte Ligue
ЦФ
9
Роко Шимич
ЦФ
Люцерн
14
Лука Жакес
ЦЗ
69
Софьян Шадер
ЛВ
6
Мамади Дьямбу
ОП
90
Vaso Vasic
ЦФ
75
Benjamin Mbunga-Kimpioka
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
4-1-4-1
25
Брехнер
4
Омераджич
2
Камбери
25
Катич
5
Алити
18
Мэттью
44
Конде
21
Джемаили
19
Маркезано
28
Бораниясевич
15
Айегун
4-1-3-1-1
1
Лорец
20
Дорн
6
Симани
30
Бека
2
30
Яшари
16
Белоко
11
Шурпф
17
Фридек
7
Майер
39
Соргич
21
Джемаили
16
Хорншух
16
Хорншух
21
Джемаили
18
Мэттью
7
Красники
7
Красники
18
Мэттью
15
Айегун
27
Рохнер
27
Рохнер
15
Айегун
39
Соргич
6
Дьямбу
6
Дьямбу
39
Соргич
2
69
Шадер
69
Шадер
2
11
Шурпф
75
75
11
Шурпф
Остались в запасе
Цюрих
Люцерн
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
8
Стефан Сейлер
ЦП
14
Джонатан Окита
ПВ
20
Calixte Ligue
ЦФ
9
Роко Шимич
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
14
Лука Жакес
ЦЗ
90
Vaso Vasic
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
8
Стефан Сейлер
ЦП
14
Джонатан Окита
ПВ
20
Calixte Ligue
ЦФ
9
Роко Шимич
ЦФ
Остались в запасе
14
Лука Жакес
ЦЗ
90
Vaso Vasic
ЦФ
18
Тибо Клидже
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Цюрих - Люцерн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
Стадион:
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