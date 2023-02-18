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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Лугано
Янг Бойз - Лугано: обзор матча 18 февраля 2023
Янг Бойз
18.02.2023, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Лугано
48'
Ж. Нсаме
38'
М. Валенсуэла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Лугано
84'
Замена
М. Амура
️️️️
Р. Штеффен
84'
Замена
Б. Бабич
️️️️
Ж. Целар
Замена
К. Масейрас
️️️️
Л. Блум
84'
Желтая карточка
Л. Блум
75'
Замена
У. Гарсия
️️️️
Л. Бенито
70'
Замена
Ф. Угринич
️️️️
Д. Ррудхани
70'
Замена
Ж. Монтейру
️️️️
С. Иттен
70'
70'
Замена
Х. Маю
️️️️
Р. Мачек
Замена
Ш. Ниасс
️️️️
Ф. Ридер
63'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Нсаме
Пас отдал
Д. Ррудхани
48'
45'
+2
Желтая карточка
Р. Штеффен
Желтая карточка
С. Зесигер
40'
38'
ГОЛ! 0:1!
М. Валенсуэла
Пас отдал
Р. Штеффен
24'
Замена
У. Бизлими
️️️️
М. Бельхадж Махмуд
19'
Желтая карточка
Д. Саббатини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
30
Сандро Лаупер
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
10
Седрик Иттен
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
16
Милтон Валенсуэла
ЛЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
28
Роман Мачек
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
9
Жан Целар
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Янг Бойз
40
Дарио Марцино
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
23
Филип Угринич
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
14
Хишам Маю
ЦП
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
25
Уран Бизлими
ЦП
41
Noah De Queiroz
ЦФ
27
Борис Бабич
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
4-4-2
1
Расьоппи
23
Бенито
15
Зесигер
28
Лустенбергер
27
Блум
77
Ррудхани
30
Лаупер
32
Ридер
16
Фасснахт
17
Нсаме
10
Иттен
4-1-2-1-2
1
Сайпи
28
Хайризи
29
Бельхадж Махмуд
5
Дапрела
16
Валенсуэла
20
Думбия
14
Саббатини
28
Мачек
11
Штеффен
31
Алиседа
9
Целар
23
Бенито
25
Гарсия
25
Гарсия
23
Бенито
27
Блум
23
Масейрас
23
Масейрас
27
Блум
77
Ррудхани
23
Угринич
23
Угринич
77
Ррудхани
32
Ридер
19
Ниасс
19
Ниасс
32
Ридер
10
Иттен
99
Монтейру
99
Монтейру
10
Иттен
28
Мачек
14
Маю
14
Маю
28
Мачек
29
Бельхадж Махмуд
25
Бизлими
25
Бизлими
29
Бельхадж Махмуд
9
Целар
27
Бабич
27
Бабич
9
Целар
11
Штеффен
9
Амура
9
Амура
11
Штеффен
Остались в запасе
Янг Бойз
Лугано
40
Дарио Марцино
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ЦЗ
Главный тренер
Рафаэль Вики
58
Себастьян Осигве
ВР
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
41
Noah De Queiroz
ЦФ
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Остались в запасе
40
Дарио Марцино
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ЦЗ
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
24
Чинвенду Йохан Нкама
ЦП
41
Noah De Queiroz
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Маттиа Кроки-Торти
Статистика матча Янг Бойз - Лугано
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Лугано
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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