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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Цюрих
Грассхоппер - Цюрих: обзор матча 19 февраля 2023
Грассхоппер
19.02.2023, воскресенье, 18:30
Швейцария. Суперлига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Цюрих
30'
Р. Дадашов (П)
66'
Т. Айегун
73'
Т. Айегун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грассхоппер - Цюрих
Желтая карточка
Н. Лосли
86'
82'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Д. Окита
Замена
М. Шабани
️️️️
Ц. Вильям Нденг
76'
Замена
Ф. де Карвальо Феррейра
️️️️
Г. Моранди
76'
Замена
Ш. Демхасадж
️️️️
Р. Дадашов
76'
73'
ГОЛ! 1:2!
Т. Айегун
Пас отдал
Д. Окита
66'
ГОЛ! 1:1!
Т. Айегун
Пас отдал
Д. Окита
Желтая карточка
А. Абраши
56'
46'
Замена
Р. Шимич
️️️️
А. Маркезано
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Дадашов
30'
29'
Желтая карточка
Н. Катич
22'
Замена
Б. Омераджич
️️️️
А. Герреро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
99
Андре Морейра
ВР
15
Аюму Секо
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
31
Доминик Шмид
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
6
Хайао Кавабе
ЦП
70
Петар Пушич
ПП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
11
Гиотто Моранди
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
2
Линдрит Камбери
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
19
Антонио Маркезано
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
7
Бледиан Красники
АП
28
Никола Бораниясевич
ПП
14
Джонатан Окита
ПВ
15
Тосин Айегун
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
8
Дион Какури
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
9
Шкелким Демхасадж
ЦФ
25
Наджак
ЦФ
37
Меритан Шабани
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
18
Даниэль Барни
ЛВ
21
Блерим Джемаили
ЦП
8
Стефан Сейлер
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
9
Роко Шимич
ЦФ
3-5-2
99
Морейра
15
Секо
20
Лосли
77
Болла
31
Шмид
6
Абраши
7
Нденг
6
Кавабе
70
Пушич
11
Моранди
9
Дадашов
3-3-3-1
25
Брехнер
2
Камбери
5
Алити
25
Катич
28
Бораниясевич
44
Конде
19
Маркезано
14
Окита
7
Красники
3
Герреро
15
Айегун
9
Дадашов
9
Демхасадж
9
Демхасадж
9
Дадашов
7
Нденг
37
Шабани
37
Шабани
7
Нденг
11
Моранди
77
де Карвальо Феррейра
77
де Карвальо Феррейра
11
Моранди
3
Герреро
4
Омераджич
4
Омераджич
3
Герреро
14
Окита
21
Джемаили
21
Джемаили
14
Окита
19
Маркезано
9
Шимич
9
Шимич
19
Маркезано
Остались в запасе
Грассхоппер
Цюрих
71
Джастин Хаммел
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
8
Дион Какури
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
25
Наджак
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
8
Стефан Сейлер
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
18
Даниэль Барни
ЛВ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
71
Джастин Хаммел
ВР
4
Лей Ли
ЦЗ
8
Дион Какури
ЦП
24
Кристиан Херц
ЦП
25
Наджак
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
Остались в запасе
1
Живко Костадинович
ВР
16
Марк Хорншух
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
8
Стефан Сейлер
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
18
Даниэль Барни
ЛВ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Грассхоппер - Цюрих
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
Новости команд
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1
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1
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Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
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