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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Винтертур
Янг Бойз - Винтертур: обзор матча 29 января 2023
Янг Бойз
29.01.2023, воскресенье, 16:15
Швейцария. Суперлига, 18 тур
5 : 1
Завершен
Винтертур
17'
Ж. Нсаме
24'
С. Иттен
27'
С. Иттен
52'
Ж. Нсаме
79'
Ж. Нсаме
40'
С. Рамизи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Янг Бойз - Винтертур
86'
Желтая карточка
С. Лтайеф
Замена
Л. Бенито
️️️️
У. Гарсия
85'
81'
Замена
E. Abedini
️️️️
R. Arnold
81'
Замена
С. Лтайеф
️️️️
С. Рамизи
ГОЛ! 5:1!
Ж. Нсаме
79'
Замена
К. Имери
️️️️
Ф. Ридер
76'
Желтая карточка
Ф. Ридер
74'
72'
Замена
Х. Криэциу
️️️️
Т. Корбас
Замена
Ж. Монтейру
️️️️
С. Иттен
67'
62'
Замена
Р. Буэсс
️️️️
N. Manzambi
62'
Замена
С. Балле
️️️️
М. Ди Джусто
ГОЛ! 4:1!
Ж. Нсаме
52'
Замена
С. Лаупер
️️️️
Ш. Ниасс
46'
Замена
К. Масейрас
️️️️
Л. Блум
46'
40'
ГОЛ! 3:1!
С. Рамизи
40'
Пенальти не реализован!
С. Рамизи
Желтая карточка
Л. Блум
31'
ГОЛ! 3:0!
С. Иттен
Пас отдал
Л. Блум
27'
ГОЛ! 2:0!
С. Иттен
Пас отдал
У. Гарсия
24'
Желтая карточка
Ш. Ниасс
23'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Нсаме
Пас отдал
У. Гарсия
17'
8'
Желтая карточка
Н. Буркарт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Улиссес Гарсия
ЛЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
27
Левин Блум
ПЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
10
Седрик Иттен
ЦФ
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Винтертур
21
Markus Kuster
ВР
5
Рой Гелми
ЦЗ
23
Granit Lekaj
ЦЗ
18
Souleymane Diaby
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ПЗ
8
Самир Рамизи
ЛВ
14
Тибо Корбас
ОП
16
Remo Arnold
ЦП
11
Маттео Ди Джусто
АП
99
Нишан Буркарт
ЦФ
7
N. Manzambi
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Янг Бойз
40
Дарио Марцино
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
30
Кастриот Имери
ОП
30
Сандро Лаупер
ЦП
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
Винтертур
71
Хекуран Криэциу
ОП
44
Франсиско Родригес
ЦП
77
Eris Abedini
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
10
Самуэль Балле
ЦФ
9
Роман Буэсс
ЦФ
4-4-2
1
Расьоппи
25
Гарсия
15
Зесигер
28
Лустенбергер
27
Блум
19
Ниасс
32
Ридер
23
Угринич
16
Фасснахт
17
Нсаме
10
Иттен
4-1-1-2-2
21
15
Гонсалвеш
23
18
5
Гелми
14
Корбас
16
11
Ди Джусто
8
Рамизи
7
99
Буркарт
25
Гарсия
23
Бенито
23
Бенито
25
Гарсия
27
Блум
23
Масейрас
23
Масейрас
27
Блум
32
Ридер
30
Имери
30
Имери
32
Ридер
19
Ниасс
30
Лаупер
30
Лаупер
19
Ниасс
10
Иттен
99
Монтейру
99
Монтейру
10
Иттен
14
Корбас
71
Криэциу
71
Криэциу
14
Корбас
16
77
77
16
8
Рамизи
47
Лтайеф
47
Лтайеф
8
Рамизи
11
Ди Джусто
10
Балле
10
Балле
11
Ди Джусто
7
9
Буэсс
9
Буэсс
7
Остались в запасе
Янг Бойз
Винтертур
40
Дарио Марцино
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
Главный тренер
Рафаэль Вики
44
Франсиско Родригес
ЦП
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
Главный тренер
Бруно Бернер
Остались в запасе
40
Дарио Марцино
ВР
12
Ауреле Аменда
ЦЗ
14
Мигел Чайва
ЦЗ
77
Донат Ррудхани
ЛП
Остались в запасе
44
Франсиско Родригес
ЦП
33
Тобиас Шаттин
ЦФ
25
Yannick Schmid
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Бруно Бернер
Статистика матча Янг Бойз - Винтертур
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Грассхоппер
3 : 2
12.05.2026
Винтертур
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Винтертур
2 : 1
09.05.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Винтертур
2 : 2
02.05.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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