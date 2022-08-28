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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Санкт-Галлен
Лугано - Санкт-Галлен: обзор матча 28 августа 2022
Лугано
28.08.2022, воскресенье, 15:15
Швейцария. Суперлига, 6 тур
2 : 3
Завершен
Санкт-Галлен
6'
Ж. Целар (П)
65'
Б. Бабич
29'
Ж. Гуйемено
45+2'
К. Витциг
59'
Л. Гертлер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лугано - Санкт-Галлен
90'
+3
Желтая карточка
А. Вальчи
79'
Желтая карточка
Д. Гиндо
Замена
Л. Лукас Маи
️️️️
А. Аригони
75'
Замена
Р. Мачек
️️️️
М. Хайле-Селасси
75'
70'
Замена
А. Вальчи
️️️️
К. Витциг
70'
Замена
Г. Карлен
️️️️
П. Суттер
ГОЛ! 2:3!
Б. Бабич
Пас отдал
А. Аригони
65'
Замена
Б. Бабич
️️️️
У. Думбия
63'
Замена
М. Амура
️️️️
Х. Маю
63'
59'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Л. Гертлер
59'
Замена
Э. Латте-Лат
️️️️
Ж. Гуйемено
Желтая карточка
Р. Циглер
57'
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
К. Витциг
Пас отдал
Л. Гертлер
29'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Гуйемено
Пас отдал
Ч. Аколо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ж. Целар
6'
5'
Желтая карточка
П. Суттер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
1
Амир Сайпи
ВР
34
Аллен Аригони
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
29
Мохамед Бельхадж Махмуд
ЦЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
20
Усман Думбия
ОП
14
Хишам Маю
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
9
Жан Целар
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Санкт-Галлен
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
7
Кристиан Витциг
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
6
Патрик Суттер
ПП
25
Лукаш Ватковяк
ЦФ
10
Фабиан Шуберт
ЦФ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Лугано
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
25
Уран Бизлими
ЦП
27
Борис Бабич
ЦФ
58
Себастьян Осигве
ЦФ
9
Мохамед Амура
ЦФ
28
Роман Мачек
ЦФ
33
Alessandro Casciato
ЦФ
Санкт-Галлен
35
Bela Dumrath
ВР
6
Матей Маглица
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
13
Грегори Карлен
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
16
Ранди Шнайдер
ЦП
22
Айзек Шмидт
ПВ
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
29
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Сайпи
3
Циглер
16
Валенсуэла
29
Бельхадж Махмуд
5
Дапрела
20
Думбия
34
Аригони
14
Маю
14
Саббатини
7
Хайле-Селасси
9
Целар
2-5-1-3
20
Стержиу
27
Гиндо
6
Суттер
88
Квинтийя
7
Витциг
21
Гуйемено
16
Гертлер
4
Стильхарт
77
Аколо
10
Шуберт
25
Ватковяк
34
Аригони
17
Маи
17
Маи
34
Аригони
20
Думбия
27
Бабич
27
Бабич
20
Думбия
14
Маю
9
Амура
9
Амура
14
Маю
7
Хайле-Селасси
28
Мачек
28
Мачек
7
Хайле-Селасси
7
Витциг
5
Вальчи
5
Вальчи
7
Витциг
6
Суттер
13
Карлен
13
Карлен
6
Суттер
21
Гуйемено
29
Латте-Лат
29
Латте-Лат
21
Гуйемено
Остались в запасе
Лугано
Санкт-Галлен
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
25
Уран Бизлими
ЦП
58
Себастьян Осигве
ЦФ
33
Alessandro Casciato
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
35
Bela Dumrath
ВР
6
Матей Маглица
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
16
Ранди Шнайдер
ЦП
22
Айзек Шмидт
ПВ
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
21
Албиан Хайдари
ЦЗ
25
Уран Бизлими
ЦП
58
Себастьян Осигве
ЦФ
33
Alessandro Casciato
ЦФ
Остались в запасе
35
Bela Dumrath
ВР
6
Матей Маглица
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
16
Ранди Шнайдер
ЦП
22
Айзек Шмидт
ПВ
81
Юлиан Фон Мос
ПВ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Лугано - Санкт-Галлен
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
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