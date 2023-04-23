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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Юнион СЖ
Кортрейк - Юнион СЖ: обзор матча 23 апреля 2023
Кортрейк
23.04.2023, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
2 : 4
Завершен
Юнион СЖ
24'
Ж. Силва
38'
К. Д'Хаен
16'
К. Терхо
67'
Ц. Ватанабе (АГ)
72'
К. Терхо
84'
С. Адингра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Юнион СЖ
Замена
К. Атемона
️️️️
Ж. Силва
90'
Замена
М. Регали
️️️️
К. Д'Хаен
89'
84'
ГОЛ! 2:4!
С. Адингра
Замена
Б. Мессауди
️️️️
С. Лончар
84'
73'
Желтая карточка
К. Пуэртас
Замена
Д. Энен
️️️️
А. Сыч
73'
Замена
М. Бруно
️️️️
Н. Мехсату
73'
72'
ГОЛ! 2:3!
К. Терхо
Пас отдал
С. Адингра
67'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Ц. Ватанабе
63'
Замена
Г. Нильссон
️️️️
В. Бонифаци
62'
Замена
Г. Франсуа
️️️️
И. Кандусс
62'
Замена
К. Пуэртас
️️️️
Л. Амани
62'
Замена
У. Эль-Аззузи
️️️️
С. Линен
Желтая карточка
К. Д'Хаен
44'
44'
Желтая карточка
Т. Теума
ГОЛ! 2:1!
К. Д'Хаен
38'
Пенальти не реализован!
К. Д'Хаен
38'
33'
Желтая карточка
Л. Лапуссен
ГОЛ! 1:1!
Ж. Силва
Пас отдал
Ф. Селемани
24'
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Терхо
Пас отдал
В. Бонифаци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
23
Том Ванденберге
ВР
44
Жоау Силва
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
5
Алексей Сыч
ОП
10
Стипе Лончар
ЦП
30
Кристоф Д'Хаен
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
7
Симон Адингра
ЛВ
10
Лазаре Амани
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Кортрейк
16
Максим Деман
ВР
3
Кристалино Атемона
ЦЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
17
Мартин Регали
ЛВ
17
Массимо Бруно
ЦП
9
Биллал Мессауди
ПВ
8
Давид Энен
ЦФ
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
31
Arthur De Bolle
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
9
Густаф Нильссон
ЦФ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
3-3-2-1-1
23
Ванденберге
4
Ватанабе
2
Васински
7
Селемани
44
Силва
5
Сыч
8
Мехсату
10
Лончар
30
Д'Хаен
37
Кадри
20
Авенатти
3-3-3-1
1
Морис
27
Кандусс
44
ван дер Хейден
16
Берджесс
10
Амани
44
Линен
10
Теума
17
Терхо
94
Лапуссен
7
Адингра
22
Бонифаци
44
Силва
3
Атемона
3
Атемона
44
Силва
8
Мехсату
17
Бруно
17
Бруно
8
Мехсату
30
Д'Хаен
17
Регали
17
Регали
30
Д'Хаен
10
Лончар
9
Мессауди
9
Мессауди
10
Лончар
5
Сыч
8
Энен
8
Энен
5
Сыч
27
Кандусс
19
Франсуа
19
Франсуа
27
Кандусс
44
Линен
17
Эль-Аззузи
17
Эль-Аззузи
44
Линен
10
Амани
21
Пуэртас
21
Пуэртас
10
Амани
22
Бонифаци
9
Нильссон
9
Нильссон
22
Бонифаци
Остались в запасе
Кортрейк
Юнион СЖ
16
Максим Деман
ВР
14
Дион Де Неве
ЛВ
Главный тренер
Бернд Шторк
73
Йоахим Имбрехт
ВР
31
Arthur De Bolle
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Остались в запасе
16
Максим Деман
ВР
14
Дион Де Неве
ЛВ
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
31
Arthur De Bolle
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Главный тренер
Карел Герартс
Статистика матча Кортрейк - Юнион СЖ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Информация о матче
Стадион:
Гульден спорен
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