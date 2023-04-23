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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Стандард
Оуд-Хеверли - Стандард: обзор матча 23 апреля 2023
Оуд-Хеверли
23.04.2023, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
3 : 2
Завершен
Стандард
43'
N. Opoku
63'
Й. Дагур Торстейнссон (П)
67'
Й. Дагур Торстейнссон
55'
М. Бокади
90+2'
Ф. Мелегони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Стандард
Замена
Н. Нсинги
️️️️
N. Opoku
90'
+3
Замена
Т. Вльетинк
️️️️
М. Аль-Тамари
90'
+3
90'
+2
ГОЛ! 3:2!
Ф. Мелегони
Замена
Й. Дом
️️️️
С. Схрайверс
90'
+2
Замена
E. Toku
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
90'
72'
Замена
Я. Барретт Лаурсен
️️️️
Д. Чанак
72'
Замена
С. Перица
️️️️
Н. Огайо
72'
Замена
О. Давида
️️️️
А. Доннум
72'
Замена
L. Noubi
️️️️
М. Бокади
ГОЛ! 3:1!
Й. Дагур Торстейнссон
Пас отдал
М. Мертенс
67'
63'
Желтая карточка
А. Бодар
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Й. Дагур Торстейнссон
63'
55'
ГОЛ! 1:1!
М. Бокади
Пас отдал
С. Альсате
ГОЛ! 1:0!
N. Opoku
Пас отдал
М. Мертенс
43'
39'
Желтая карточка
С. Альсате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
77
Валентин Кожокару
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
33
Матье Мертенс
АП
17
Nathaniel Opoku
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
61
Джихан Чанак
АП
15
Арон Доннум
ПВ
39
Ноа Огайо
ЦФ
13
Марлон Фосси
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Оуд-Хеверли
29
Нордин Жекерс
ВР
77
Тибо Вльетинк
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
26
Emmanuel Toku
ЦП
20
Ричи Саградо
ЦП
9
Нашон Нсинги
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
4
Lucas Noubi
ЦЗ
77
Ошер Давида
ПВ
18
Стипе Перица
ЦФ
4-2-1-3
77
Кожокару
37
Мендиль
16
Рикка
28
Плетинкс
27
Патрис
11
Аль-Тамари
24
Де Норре
33
Мертенс
8
Схрайверс
23
Торстейнссон
17
2-4-2-2
16
Бодар
3
Дюсенн
20
Бокади
72
Мелегони
7
Альсате
21
Баликвиша
34
Лайфис
15
Доннум
61
Чанак
13
Фосси
39
Огайо
11
Аль-Тамари
77
Вльетинк
77
Вльетинк
11
Аль-Тамари
8
Схрайверс
6
Дом
6
Дом
8
Схрайверс
23
Торстейнссон
26
26
23
Торстейнссон
17
9
Нсинги
9
Нсинги
17
61
Чанак
7
Лаурсен
7
Лаурсен
61
Чанак
20
Бокади
4
4
20
Бокади
15
Доннум
77
Давида
77
Давида
15
Доннум
39
Огайо
18
Перица
18
Перица
39
Огайо
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Стандард
29
Нордин Жекерс
ВР
20
Ричи Саградо
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
30
Лоран Хенкине
ВР
Главный тренер
Мбайе Лейе
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
20
Ричи Саградо
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
Главный тренер
Марк Брис
Главный тренер
Мбайе Лейе
Статистика матча Оуд-Хеверли - Стандард
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
Новости команд
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Назван футболист, который был альтернативой Иличу для «Спартака»
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2
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