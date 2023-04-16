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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Гент
Мехелен - Гент: обзор матча 16 апреля 2023
Мехелен
16.04.2023, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Гент
45'
D. Wouters
42'
М. Самуас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мехелен - Гент
90'
+1
Желтая карточка
М. Самуас
89'
Замена
Л. Депуатр
️️️️
Х. Хонг
Замена
Н. Мукау
️️️️
Д. Лавале
81'
75'
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
С. Кумс
75'
Замена
М. Фофана
️️️️
А. Кастро-Монтес
Замена
Ж. Нгой
️️️️
E. Agyei
73'
Замена
Й. Маледе
️️️️
А. Ван Хоренбек
63'
Замена
I. Swers
️️️️
С. Уолш
63'
Замена
А. Да Крус
️️️️
D. Wouters
46'
46'
Замена
Д. Орбан
️️️️
Т. Тиссудали
ГОЛ! 1:1!
D. Wouters
Пас отдал
Ж. Хайреманс
45'
42'
ГОЛ! 0:1!
М. Самуас
Желтая карточка
Б. Верстате
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
5
Dries Wouters
ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
4
Биргер Верстате
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
48
Enock Agyei
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Мехелен
2
Iebe Swers
ЦЗ
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
11
Билал Бафдили
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
7
Жульен Нгой
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
99
Джифт Орбан
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
3-2-1-1-3
1
5
4
Бейтс
4
Лавале
30
14
Уолш
4
Верстате
11
Хайреманс
10
Сторм
5
Ван Хоренбек
48
4-4-1-1
1
Нарди
91
Пиатковски
2
Окуму
17
Кастро-Монтес
25
Нуриу
18
Самуас
24
Кумс
4
де Сар
20
Хонг
9
Тиссудали
99
Кюйперс
14
Уолш
2
2
14
Уолш
4
Лавале
17
Мукау
17
Мукау
4
Лавале
5
9
Да Крус
9
Да Крус
5
48
7
Нгой
7
Нгой
48
5
Ван Хоренбек
14
Маледе
14
Маледе
5
Ван Хоренбек
24
Кумс
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
24
Кумс
17
Кастро-Монтес
39
Фофана
39
Фофана
17
Кастро-Монтес
9
Тиссудали
99
Орбан
99
Орбан
9
Тиссудали
20
Хонг
29
Депуатр
29
Депуатр
20
Хонг
Остались в запасе
Мехелен
Гент
11
Билал Бафдили
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
33
Дави Руф
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
11
Билал Бафдили
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Данни Бейс
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Мехелен - Гент
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Информация о матче
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