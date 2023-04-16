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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Андерлехт
Генк - Андерлехт: обзор матча 16 апреля 2023
Генк
16.04.2023, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
5 : 2
Завершен
Андерлехт
36'
М. Саматта
45+2'
А. Уаттара
49'
Д. Пайнтсил
53'
Б. Эль-Ханнус
87'
Д. Пайнтсил
43'
И. Слимани
64'
А. Дрейер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Андерлехт
Замена
Н. Кастро
️️️️
М. Трезор
90'
Замена
Л. Ойен
️️️️
Д. Пайнтсил
90'
ГОЛ! 5:2!
Д. Пайнтсил
Пас отдал
М. Трезор
87'
Замена
Р. Карстенсен
️️️️
А. Пресиадо
84'
76'
Замена
Х. Делкруа
️️️️
М. Н'Диайе
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
Б. Эль-Ханнус
75'
67'
Замена
Б. Раман
️️️️
И. Слимани
66'
Замена
М. Кана
️️️️
А. Диавара
64'
ГОЛ! 4:2!
А. Дрейер
Пас отдал
А. Диавара
58'
Замена
М. Стройкенс
️️️️
Л. Рафаэлов
ГОЛ! 4:1!
Б. Эль-Ханнус
Пас отдал
Д. Пайнтсил
53'
52'
Желтая карточка
А. Диавара
ГОЛ! 3:1!
Д. Пайнтсил
Пас отдал
П. Грошовски
49'
ГОЛ! 2:1!
А. Уаттара
45'
+2
43'
ГОЛ! 1:1!
И. Слимани
Пас отдал
К. Сарделла
ГОЛ! 1:0!
М. Саматта
Пас отдал
М. Трезор
36'
Желтая карточка
А. Пресиадо
31'
20'
Желтая карточка
Л. Рафаэлов
Желтая карточка
М. МакКензи
9'
6'
Желтая карточка
Я. Вертонген
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
17
Патрик Грошовски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
31
Майк Трезор
АП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Андерлехт
1
Барт Вербрюгген
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
9
Франсис Амузу
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
25
Тур Ромменс
ЦЗ
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
11
Люка Ойен
АП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
8
Николас Кастро
АП
3
Матисс Дидден
ЦФ
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
55
Марко Кана
ОП
10
Кристиан Арнстад
ЦП
6
Тео Леони
АП
14
Бенито Раман
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
4-1-2-2-1
26
Вандевордт
3
Артеага
15
Садик
3
МакКензи
23
Пресиадо
32
Уаттара
17
Грошовски
28
Пайнтсил
31
Трезор
11
Эль-Ханнус
38
Саматта
4-1-3-1-1
1
Вербрюгген
54
Сарделла
14
Вертонген
6
Дебаст
16
Н'Диайе
24
Диавара
9
Амузу
11
Рафаэлов
18
Ашимеру
10
Дрейер
19
Слимани
23
Пресиадо
29
Карстенсен
29
Карстенсен
23
Пресиадо
28
Пайнтсил
11
Ойен
11
Ойен
28
Пайнтсил
11
Эль-Ханнус
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
11
Эль-Ханнус
31
Трезор
8
Кастро
8
Кастро
31
Трезор
16
Н'Диайе
3
Делкруа
3
Делкруа
16
Н'Диайе
24
Диавара
55
Кана
55
Кана
24
Диавара
19
Слимани
14
Раман
14
Раман
19
Слимани
11
Рафаэлов
29
Стройкенс
29
Стройкенс
11
Рафаэлов
Остались в запасе
Генк
Андерлехт
1
Тоби Лейсен
ВР
25
Тур Ромменс
ЦЗ
3
Матисс Дидден
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
6
Тео Леони
АП
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
25
Тур Ромменс
ЦЗ
3
Матисс Дидден
ЦФ
Остались в запасе
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
6
Тео Леони
АП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Генк - Андерлехт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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