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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Мехелен
Оуд-Хеверли - Мехелен: обзор матча 08 апреля 2023
Оуд-Хеверли
08.04.2023, суббота, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
4 : 1
Завершен
Мехелен
4'
К. Де Норре
39'
N. Opoku
56'
М. Мертенс
60'
М. Аль-Тамари
89'
Ж. Хайреманс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Мехелен
90'
Желтая карточка
J. Van Hecke
89'
ГОЛ! 4:1!
Ж. Хайреманс
Замена
Т. Вльетинк
️️️️
М. Аль-Тамари
85'
84'
Желтая карточка
А. Да Крус
Желтая карточка
Ф. Рикка
81'
Замена
Й. Дом
️️️️
С. Схрайверс
76'
Замена
E. Toku
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
70'
62'
Замена
Д. Бейтс
️️️️
Р. Скофс
62'
Замена
Ж. Нгой
️️️️
Й. Маледе
ГОЛ! 4:0!
М. Аль-Тамари
Пас отдал
N. Opoku
60'
ГОЛ! 3:0!
М. Мертенс
Пас отдал
Й. Дагур Торстейнссон
56'
54'
Замена
А. Да Крус
️️️️
Б. Болинголи
43'
Желтая карточка
Р. Скофс
ГОЛ! 2:0!
N. Opoku
39'
35'
Замена
Д. Лавале
️️️️
К. Мрабти
ГОЛ! 1:0!
К. Де Норре
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
77
Валентин Кожокару
ВР
27
Луи Патрис
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
20
Ричи Саградо
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
33
Матье Мертенс
АП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
17
Nathaniel Opoku
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
5
Боли Болинголи
ЛЗ
5
Dries Wouters
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
17
Роб Скофс
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
14
Йонас Маледе
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
48
Enock Agyei
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Оуд-Хеверли
29
Нордин Жекерс
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
77
Тибо Вльетинк
ЦЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
26
Emmanuel Toku
ЦП
Мехелен
4
Димитри Лавале
ЦЗ
2
Iebe Swers
ЦЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
9
Алессио Да Крус
ЦП
11
Билал Бафдили
ЦП
7
Жульен Нгой
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
3-3-1-3
77
Кожокару
27
Патрис
16
Рикка
28
Плетинкс
11
Аль-Тамари
20
Саградо
24
Де Норре
33
Мертенс
23
Торстейнссон
17
8
Схрайверс
3-1-1-5
1
5
30
5
Болинголи
17
Скофс
11
Хайреманс
14
Маледе
6
28
Мрабти
48
10
Сторм
11
Аль-Тамари
77
Вльетинк
77
Вльетинк
11
Аль-Тамари
8
Схрайверс
6
Дом
6
Дом
8
Схрайверс
23
Торстейнссон
26
26
23
Торстейнссон
28
Мрабти
4
Лавале
4
Лавале
28
Мрабти
17
Скофс
4
Бейтс
4
Бейтс
17
Скофс
5
Болинголи
9
Да Крус
9
Да Крус
5
Болинголи
14
Маледе
7
Нгой
7
Нгой
14
Маледе
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Мехелен
29
Нордин Жекерс
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
Главный тренер
Марк Брис
2
Iebe Swers
ЦЗ
11
Билал Бафдили
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
Остались в запасе
2
Iebe Swers
ЦЗ
11
Билал Бафдили
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Главный тренер
Данни Бейс
Статистика матча Оуд-Хеверли - Мехелен
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
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Оуд-Хеверли
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