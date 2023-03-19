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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Мехелен
Юнион СЖ - Мехелен: обзор матча 19 марта 2023
Юнион СЖ
19.03.2023, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Мехелен
10'
Л. Лапуссен
56'
Т. Теума (П)
4'
Ж. Нгой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Мехелен
Замена
К. Пуэртас
️️️️
Т. Теума
90'
87'
Желтая карточка
I. Swers
Замена
К. Терхо
️️️️
С. Адингра
85'
Желтая карточка
Г. Нильссон
82'
77'
Замена
E. Agyei
️️️️
J. Van Hecke
Замена
Г. Нильссон
️️️️
В. Бонифаци
72'
Замена
У. Эль-Аззузи
️️️️
Л. Амани
72'
62'
Желтая карточка
J. Vanlerberghe
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Теума
56'
44'
Замена
I. Swers
️️️️
L. Bijker
ГОЛ! 1:1!
Л. Лапуссен
Пас отдал
С. Адингра
10'
4'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Нгой
Пас отдал
А. Да Крус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Мехелен
5
Dries Wouters
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
4
Биргер Верстате
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
7
Жульен Нгой
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Мехелен
5
Боли Болинголи
ЛЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
2
Iebe Swers
ЦЗ
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
28
Керим Мрабти
ЦФ
48
Enock Agyei
ЦФ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
3-4-2-1
1
Морис
27
Кандусс
26
Сайкс
44
ван дер Хейден
2
Ньивкоп
44
Линен
10
Теума
10
Амани
94
Лапуссен
7
Адингра
22
Бонифаци
4-2-1-4
30
16
4
Лавале
5
4
Верстате
9
Да Крус
11
Хайреманс
10
Сторм
6
15
7
Нгой
10
Амани
17
Эль-Аззузи
17
Эль-Аззузи
10
Амани
10
Теума
21
Пуэртас
21
Пуэртас
10
Теума
7
Адингра
17
Терхо
17
Терхо
7
Адингра
22
Бонифаци
9
Нильссон
9
Нильссон
22
Бонифаци
16
2
2
16
6
48
48
6
Остались в запасе
Юнион СЖ
Мехелен
21
Люка Пирар
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
Главный тренер
Карел Герартс
5
Боли Болинголи
ЛЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
28
Керим Мрабти
ЦФ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
Главный тренер
Данни Бейс
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
73
Йоахим Имбрехт
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
Остались в запасе
5
Боли Болинголи
ЛЗ
4
Дэвид Бейтс
ЦЗ
17
Нгал'айель Мукау
ЦП
28
Керим Мрабти
ЦФ
19
Frederic Soelle Soelle
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Главный тренер
Данни Бейс
Статистика матча Юнион СЖ - Мехелен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
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