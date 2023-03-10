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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Оуд-Хеверли
Шарлеруа - Оуд-Хеверли: обзор матча 10 марта 2023
Шарлеруа
10.03.2023, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Оуд-Хеверли
16'
М. Аль-Тамари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - Оуд-Хеверли
Желтая карточка
К. Нкуба
90'
+4
87'
Замена
К. Малинов
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
85'
Желтая карточка
С. Кийин
77'
Желтая карточка
В. Кожокару
Замена
Д. Чачуа
️️️️
С. Кнежевич
77'
74'
Замена
Т. Вльетинк
️️️️
Х. Мендиль
74'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
N. Opoku
Замена
Н. Штулич
️️️️
Ю. Баджи
63'
47'
Желтая карточка
D. Ouedraogo
Замена
А. Хоссейнзаде
️️️️
Д. Хейманс
46'
Замена
С. Андреу
️️️️
Ж. Ван Клемпут
24'
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Аль-Тамари
Пас отдал
К. Де Норре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
ОП
8
Адем Зорган
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
27
Кен Нкуба
ПВ
15
Вакун Байо
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Оуд-Хеверли
77
Валентин Кожокару
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
24
Каспер Де Норре
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
17
Nathaniel Opoku
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Шарлеруа
1
Пьер Патро
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
99
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
38
Джексон Чачуа
ПВ
15
Josue Doke
ЦФ
9
Никола Штулич
ЦФ
Оуд-Хеверли
38
Ореган Раве
ВР
29
Нордин Жекерс
ВР
77
Тибо Вльетинк
ЦЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
3-1-2-2-2
12
Коффи
2
Ван Клемпут
25
Марк
5
Кнежевич
23
Илаймахаритра
8
Зорган
7
Мбенза
38
Хейманс
27
Нкуба
20
Баджи
15
Байо
3-2-3-2
77
Кожокару
15
28
Плетинкс
16
Рикка
6
Дом
37
Мендиль
24
Де Норре
13
Кийин
11
Аль-Тамари
17
23
Торстейнссон
2
Ван Клемпут
25
Андреу
25
Андреу
2
Ван Клемпут
38
Хейманс
99
Хоссейнзаде
99
Хоссейнзаде
38
Хейманс
5
Кнежевич
38
Чачуа
38
Чачуа
5
Кнежевич
20
Баджи
9
Штулич
9
Штулич
20
Баджи
37
Мендиль
77
Вльетинк
77
Вльетинк
37
Мендиль
23
Торстейнссон
33
Малинов
33
Малинов
23
Торстейнссон
17
9
Гонсалес
9
Гонсалес
17
Остались в запасе
Шарлеруа
Оуд-Хеверли
1
Пьер Патро
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
15
Josue Doke
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
38
Ореган Раве
ВР
29
Нордин Жекерс
ВР
5
P. Ngawa
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Остались в запасе
1
Пьер Патро
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
15
Josue Doke
ЦФ
Остались в запасе
38
Ореган Раве
ВР
29
Нордин Жекерс
ВР
5
P. Ngawa
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Главный тренер
Марк Брис
Статистика матча Шарлеруа - Оуд-Хеверли
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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