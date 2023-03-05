Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Генк
Сент-Труйден - Генк: обзор матча 05 марта 2023
Сент-Труйден
05.03.2023, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Генк
45'
С. Оказаки
77'
Д. Бруно
23'
М. Саматта
62'
М. Саматта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Генк
Желтая карточка
Р. Бауэр
90'
88'
Замена
А. Пресиадо
️️️️
Н. Кастро
88'
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
М. Саматта
82'
Замена
Н. Кастро
️️️️
Б. Эль-Ханнус
78'
Замена
Й. Сор
️️️️
Д. Пайнтсил
ГОЛ! 2:2!
Д. Бруно
Пас отдал
Р. Бауэр
77'
Замена
А. Койта
️️️️
Э. Жуниор Бока
72'
Замена
В. Янссенс
️️️️
Ж. Тейшейра
68'
Замена
Т. Хара
️️️️
Д. Хаяси
68'
65'
Желтая карточка
Б. Хейнен
62'
ГОЛ! 1:2!
М. Саматта
Пас отдал
Д. Пайнтсил
Желтая карточка
Ж. Тейшейра
58'
ГОЛ! 1:1!
С. Оказаки
Пас отдал
Д. Бруно
45'
23'
ГОЛ! 0:1!
М. Саматта
Пас отдал
Х. Артеага
Желтая карточка
Ф. Бойя
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
1
Даниэль Шмидт
ВР
17
Эрик Жуниор Бока
ЛЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
6
Матте Сметс
ОП
8
Мори Конате
ОП
34
Франк Бойя
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Джанни Бруно
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
31
Майк Трезор
АП
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
11
Абубакари Койта
ЛВ
21
Рокко Райц
ЦП
19
Стэн Ван Дессел
ЦП
18
Таичи Хара
ЦФ
14
Фатих Кайя
ЦФ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
8
Николас Кастро
АП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Йира Сор
ПВ
4-2-1-3
1
Шмидт
17
Бока
5
Тейшейра
4
Бауэр
14
Хасиока
6
Сметс
8
Конате
34
Бойя
91
Хаяси
9
Бруно
30
Оказаки
4-3-2-1
26
Вандевордт
27
Муньос
46
Куэста
3
МакКензи
3
Артеага
8
Хейнен
17
Грошовски
28
Пайнтсил
11
Эль-Ханнус
31
Трезор
38
Саматта
5
Тейшейра
22
Янссенс
22
Янссенс
5
Тейшейра
17
Бока
11
Койта
11
Койта
17
Бока
91
Хаяси
18
Хара
18
Хара
91
Хаяси
Кастро
23
Пресиадо
23
Пресиадо
Кастро
11
Эль-Ханнус
8
Кастро
8
Кастро
11
Эль-Ханнус
38
Саматта
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
38
Саматта
28
Пайнтсил
11
Сор
11
Сор
28
Пайнтсил
Остались в запасе
Сент-Труйден
Генк
12
Йо Коппенс
ВР
21
Рокко Райц
ЦП
19
Стэн Ван Дессел
ЦП
14
Фатих Кайя
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
21
Рокко Райц
ЦП
19
Стэн Ван Дессел
ЦП
14
Фатих Кайя
ЦФ
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ОП
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Сент-Труйден - Генк
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Штайен
Новости команд
Все
Сент-Труйден
Генк
Лига Конференций: шансы «Хайдука» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 09:03
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Омония» – «Сент-Труйден»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Сент-Труйден» – «Омония»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
Лига Конференций: шансы «Хайдука» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 09:03
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Омония» – «Сент-Труйден»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Сент-Труйден» – «Омония»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+