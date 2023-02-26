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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Антверпен
Оуд-Хеверли - Антверпен: обзор матча 26 февраля 2023
Оуд-Хеверли
26.02.2023, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Антверпен
34'
Й. Дагур Торстейнссон (П)
61'
Д. Керк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Антверпен
Желтая карточка
Й. Дагур Торстейнссон
89'
Замена
N. Opoku
️️️️
Н. Нсинги
83'
Замена
С. Кийин
️️️️
Й. Дом
83'
79'
Замена
К. Скотт
️️️️
М. Баликвиша
79'
Замена
П. Геркенс
️️️️
Д. Керк
61'
ГОЛ! 1:1!
Д. Керк
46'
Замена
К. Стенгс
️️️️
М. Кейта
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Й. Дагур Торстейнссон
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
77
Валентин Кожокару
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
24
Каспер Де Норре
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
51
Вильям Пачо
ЦЗ
13
Гастон Авила
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
16
Мандела Кейта
ОП
48
Артур Вермерен
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Оуд-Хеверли
38
Ореган Раве
ВР
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ЦЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
17
Nathaniel Opoku
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
Антверпен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
81
Нильс Девалькенер
ВР
50
Лаурит Красники
ЛЗ
20
Кобе Корбани
ЦЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
14
Калвин Стенгс
ПВ
3-2-2-3
77
Кожокару
27
Патрис
28
Плетинкс
16
Рикка
37
Мендиль
6
Дом
24
Де Норре
11
Аль-Тамари
23
Торстейнссон
9
Нсинги
8
Схрайверс
3-2-2-2-1
1
Бутез
25
Батай
13
Авила
51
Пачо
16
Кейта
48
Вермерен
32
Эккеленкамп
4
ван ден Бош
9
Керк
7
Баликвиша
14
Янссен
6
Дом
13
Кийин
13
Кийин
6
Дом
9
Нсинги
17
17
9
Нсинги
9
Керк
18
Геркенс
18
Геркенс
9
Керк
7
Баликвиша
10
Скотт
10
Скотт
7
Баликвиша
16
Кейта
14
Стенгс
14
Стенгс
16
Кейта
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Антверпен
38
Ореган Раве
ВР
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ЦЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
Главный тренер
Марк Брис
1
Ортвен Де Вольф
ВР
81
Нильс Девалькенер
ВР
50
Лаурит Красники
ЛЗ
20
Кобе Корбани
ЦЗ
Остались в запасе
38
Ореган Раве
ВР
15
Dylan Ouedraogo
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ЦЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
Остались в запасе
1
Ортвен Де Вольф
ВР
81
Нильс Девалькенер
ВР
50
Лаурит Красники
ЛЗ
20
Кобе Корбани
ЦЗ
Главный тренер
Марк Брис
Статистика матча Оуд-Хеверли - Антверпен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Стадион:
Ден Дриф
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