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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Стандард
Юнион СЖ - Стандард: обзор матча 18 февраля 2023
Юнион СЖ
18.02.2023, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
2 : 4
Завершен
Стандард
22'
Й. Вертессен
66'
В. Бонифаци
20'
Ф. Зинкернагель
25'
С. Альсате
85'
В. Баликвиша
90+8'
А. Доннум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Стандард
Желтая карточка
Г. Нильссон
90'
+10
90'
+8
ГОЛ! 2:4!
А. Доннум
Пас отдал
Н. Дюсенн
90'
+1
Замена
L. Noubi
️️️️
М. Фосси
86'
Желтая карточка
В. Баликвиша
85'
ГОЛ! 2:3!
В. Баликвиша
Пас отдал
Н. Огайо
84'
Замена
Д. Чанак
️️️️
Г. Цимирот
84'
Замена
О. Давида
️️️️
Ф. Зинкернагель
Замена
Г. Нильссон
️️️️
Т. Теума
78'
Желтая карточка
Т. Теума
70'
ГОЛ! 2:2!
В. Бонифаци
Пас отдал
С. Адингра
66'
64'
Желтая карточка
Г. Цимирот
62'
Замена
Н. Огайо
️️️️
Ф. Мелегони
Замена
А. Дони
️️️️
Й. Вертессен
57'
53'
Желтая карточка
М. Фосси
Замена
С. Адингра
️️️️
И. Кандусс
46'
25'
ГОЛ! 1:2!
С. Альсате
Пас отдал
А. Доннум
24'
Желтая карточка
Ф. Мелегони
ГОЛ! 1:1!
Й. Вертессен
Пас отдал
Л. Лапуссен
22'
20'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Зинкернагель
Пас отдал
В. Баликвиша
15'
Желтая карточка
Н. Дюсенн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
28
Коки Мачида
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
13
Марлон Фосси
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Юнион СЖ
73
Йоахим Имбрехт
ВР
21
Люка Пирар
ВР
85
Арно Дони
ЛЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
3
Виктор Боне
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
17
Каспер Терхо
ПВ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
4
Lucas Noubi
ЦЗ
61
Джихан Чанак
АП
77
Ошер Давида
ПВ
39
Ноа Огайо
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
3-4-1-2
1
Морис
27
Кандусс
16
Берджесс
28
Мачида
2
Ньивкоп
44
Линен
10
Теума
21
Пуэртас
94
Лапуссен
22
Бонифаци
11
Вертессен
2-5-2-1
16
Бодар
3
Дюсенн
20
Бокади
59
Цимирот
21
Баликвиша
7
Альсате
72
Мелегони
34
Лайфис
11
Зинкернагель
15
Доннум
13
Фосси
11
Вертессен
85
Дони
85
Дони
11
Вертессен
27
Кандусс
7
Адингра
7
Адингра
27
Кандусс
10
Теума
9
Нильссон
9
Нильссон
10
Теума
13
Фосси
4
4
13
Фосси
59
Цимирот
61
Чанак
61
Чанак
59
Цимирот
11
Зинкернагель
77
Давида
77
Давида
11
Зинкернагель
72
Мелегони
39
Огайо
39
Огайо
72
Мелегони
Остались в запасе
Юнион СЖ
Стандард
73
Йоахим Имбрехт
ВР
21
Люка Пирар
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
3
Виктор Боне
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
17
Каспер Терхо
ПВ
Главный тренер
Карел Герартс
30
Лоран Хенкине
ВР
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Остались в запасе
73
Йоахим Имбрехт
ВР
21
Люка Пирар
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
3
Виктор Боне
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
17
Каспер Терхо
ПВ
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Главный тренер
Мбайе Лейе
Статистика матча Юнион СЖ - Стандард
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
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