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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Юнион СЖ
Шарлеруа - Юнион СЖ: обзор матча 28 января 2023
Шарлеруа
28.01.2023, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Юнион СЖ
24'
Г. Нильссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - Юнион СЖ
89'
Замена
К. Пуэртас
️️️️
Л. Амани
Замена
Ж. Ван Клемпут
️️️️
Д. Марк
88'
Замена
А. Декотт
️️️️
Ю. Баджи
84'
83'
Замена
У. Эль-Аззузи
️️️️
Г. Нильссон
81'
Желтая карточка
К. Берджесс
Замена
Р. Мориока
️️️️
М. Букамир
72'
65'
Желтая карточка
Г. Нильссон
Желтая карточка
М. Илаймахаритра
65'
Замена
А. Хоссейнзаде
️️️️
Д. Хейманс
46'
Замена
Д. Чачуа
️️️️
К. Нкуба
46'
31'
Желтая карточка
С. Линен
24'
ГОЛ! 0:1!
Г. Нильссон
Пас отдал
С. Линен
Желтая карточка
К. Нкуба
23'
Желтая карточка
М. Букамир
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
44
Мехди Букамир
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
ОП
8
Адем Зорган
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
27
Кен Нкуба
ПВ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
9
Густаф Нильссон
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Шарлеруа
1
Пьер Патро
ВР
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
88
Рюта Мориока
АП
99
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
38
Джексон Чачуа
ПВ
9
Антони Декотт
ЦФ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
17
Каспер Терхо
ПВ
4-1-2-2-1
12
Коффи
18
Кайембе
44
Букамир
25
Марк
5
Багер
23
Илаймахаритра
8
Зорган
7
Мбенза
38
Хейманс
27
Нкуба
20
Баджи
3-4-1-2
1
Морис
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
27
Кандусс
10
Теума
44
Линен
10
Амани
2
Ньивкоп
94
Лапуссен
22
Бонифаци
9
Нильссон
25
Марк
2
Ван Клемпут
2
Ван Клемпут
25
Марк
44
Букамир
88
Мориока
88
Мориока
44
Букамир
38
Хейманс
99
Хоссейнзаде
99
Хоссейнзаде
38
Хейманс
27
Нкуба
38
Чачуа
38
Чачуа
27
Нкуба
20
Баджи
9
Декотт
9
Декотт
20
Баджи
9
Нильссон
17
Эль-Аззузи
17
Эль-Аззузи
9
Нильссон
10
Амани
21
Пуэртас
21
Пуэртас
10
Амани
Остались в запасе
Шарлеруа
Юнион СЖ
1
Пьер Патро
ВР
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
Главный тренер
Карим Бельхосин
21
Люка Пирар
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
17
Каспер Терхо
ПВ
Главный тренер
Карел Герартс
Остались в запасе
1
Пьер Патро
ВР
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
17
Каспер Терхо
ПВ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Главный тренер
Карел Герартс
Статистика матча Шарлеруа - Юнион СЖ
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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