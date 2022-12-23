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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Стандард
Гент - Стандард: обзор матча 23 декабря 2022
Гент
23.12.2022, пятница, 22:30
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Стандард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Стандард
90'
+2
Замена
Д. Чанак
️️️️
В. Баликвиша
90'
+2
Замена
Н. Огайо
️️️️
С. Перица
Замена
И. Салах
️️️️
Э. Юлсагер
84'
Замена
А. Кастро-Монтес
️️️️
М. Самуас
75'
Замена
Л. Депуатр
️️️️
Э. Овусу
75'
73'
Желтая карточка
Г. Цимирот
67'
Замена
Д. Дрэгуш
️️️️
О. Давида
66'
Желтая карточка
С. Перица
Замена
М. Фофана
️️️️
Й. Хеуге
59'
56'
Желтая карточка
М. Бокади
32'
Желтая карточка
Я. Барретт Лаурсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
42
Элиша Овусу
ОП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
4
Lucas Noubi
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
77
Ошер Давида
ПВ
15
Арон Доннум
ПВ
18
Стипе Перица
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Гент
33
Дави Руф
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
4
Жульен де Сар
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
3
John Nekadio
ЦЗ
61
Джихан Чанак
АП
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Нарди
2
Окуму
33
Торунарига
32
Нгаду-Нгаджуй
42
Овусу
8
Оджиджа-Офое
20
Хонг
18
Самуас
17
Юлсагер
10
Хеуге
99
Кюйперс
3-4-2-1
16
Бодар
4
20
Бокади
7
Лаурсен
72
Мелегони
21
Баликвиша
7
Альсате
59
Цимирот
15
Доннум
77
Давида
18
Перица
18
Самуас
17
Кастро-Монтес
17
Кастро-Монтес
18
Самуас
17
Юлсагер
7
Салах
7
Салах
17
Юлсагер
10
Хеуге
39
Фофана
39
Фофана
10
Хеуге
42
Овусу
29
Депуатр
29
Депуатр
42
Овусу
21
Баликвиша
61
Чанак
61
Чанак
21
Баликвиша
77
Давида
10
Дрэгуш
10
Дрэгуш
77
Давида
18
Перица
39
Огайо
39
Огайо
18
Перица
Остались в запасе
Гент
Стандард
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
30
Лоран Хенкине
ВР
3
John Nekadio
ЦЗ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
3
John Nekadio
ЦЗ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Мбайе Лейе
Статистика матча Гент - Стандард
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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