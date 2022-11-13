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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Юнион СЖ
Стандард - Юнион СЖ: обзор матча 13 ноября 2022
Стандард
13.11.2022, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
2 : 3
Завершен
Юнион СЖ
53'
Н. Дюсенн (П)
90+6'
Ф. Зинкернагель (П)
23'
Д. Ванзейр
65'
К. Берджесс
87'
Б. Ньивкоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Юнион СЖ
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Ф. Зинкернагель
90'
+6
90'
+1
Желтая карточка
С. Линен
89'
Замена
С. Адингра
️️️️
Д. Ванзейр
87'
ГОЛ! 1:3!
Б. Ньивкоп
Пас отдал
Д. Эккерт
Замена
Н. Огайо
️️️️
В. Баликвиша
84'
82'
Замена
Д. Эккерт
️️️️
В. Бонифаци
82'
Замена
К. Пуэртас
️️️️
Л. Амани
76'
Желтая карточка
Л. Амани
Замена
Д. Чанак
️️️️
Н. Дюсенн
70'
Замена
Д. Дрэгуш
️️️️
С. Перица
70'
Замена
Г. Цимирот
️️️️
С. Альсате
70'
65'
ГОЛ! 1:2!
К. Берджесс
Пас отдал
Т. Теума
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Дюсенн
53'
Желтая карточка
А. Доннум
43'
43'
Желтая карточка
Б. Ньивкоп
Желтая карточка
К. Лайфис
38'
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ванзейр
22'
Желтая карточка
И. Кандусс
Желтая карточка
С. Альсате
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
20
Мервил Бокади
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
18
Стипе Перица
ЦФ
13
Марлон Фосси
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
13
Данте Ванзейр
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Карел Герартс
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
61
Джихан Чанак
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
39
Ноа Огайо
ЦФ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
7
Симон Адингра
ЛВ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
10
Деннис Эккерт
ЦФ
2-4-2-2
16
Бодар
3
Дюсенн
20
Бокади
34
Лайфис
43
Раскин
7
Альсате
21
Баликвиша
15
Доннум
11
Зинкернагель
13
Фосси
18
Перица
3-4-1-2
1
Морис
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
27
Кандусс
10
Амани
44
Линен
10
Теума
2
Ньивкоп
94
Лапуссен
22
Бонифаци
13
Ванзейр
7
Альсате
59
Цимирот
59
Цимирот
7
Альсате
3
Дюсенн
61
Чанак
61
Чанак
3
Дюсенн
18
Перица
10
Дрэгуш
10
Дрэгуш
18
Перица
21
Баликвиша
39
Огайо
39
Огайо
21
Баликвиша
10
Амани
21
Пуэртас
21
Пуэртас
10
Амани
13
Ванзейр
7
Адингра
7
Адингра
13
Ванзейр
22
Бонифаци
10
Эккерт
10
Эккерт
22
Бонифаци
Остались в запасе
Стандард
Юнион СЖ
30
Лоран Хенкине
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
Главный тренер
Мбайе Лейе
21
Люка Пирар
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
Главный тренер
Карел Герартс
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
Главный тренер
Мбайе Лейе
Главный тренер
Карел Герартс
Статистика матча Стандард - Юнион СЖ
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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