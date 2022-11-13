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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Генк
Андерлехт - Генк: обзор матча 13 ноября 2022
Андерлехт
13.11.2022, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
0 : 2
Завершен
Генк
19'
П. Онуачу
53'
Х. Артеага
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Генк
90'
Замена
А. Немет
️️️️
П. Онуачу
89'
Замена
М. Саматта
️️️️
Д. Пайнтсил
86'
Желтая карточка
М. МакКензи
79'
Замена
А. Пресиадо
️️️️
М. Трезор
74'
Красная карточка
Х. Артеага
73'
Замена
М. Галарса
️️️️
Б. Эль-Ханнус
Замена
Л. Лиссенс
️️️️
Н. Садики
73'
Замена
Б. Раман
️️️️
Ф. Амузу
73'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
А. Требель
65'
Замена
М. Стройкенс
️️️️
Л. Рафаэлов
65'
53'
ГОЛ! 0:2!
Х. Артеага
Пас отдал
Д. Пайнтсил
Желтая карточка
А. Требель
45'
+3
Замена
М. Мурильо
️️️️
М. Н'Диайе
35'
28'
Желтая карточка
К. Куэста
Желтая карточка
М. Н'Диайе
25'
19'
ГОЛ! 0:1!
П. Онуачу
Пас отдал
Д. Муньос
15'
Желтая карточка
П. Грошовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
10
Кристиан Арнстад
ЦП
16
Адриан Требель
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
21
Фабиу Силва
ЦФ
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
11
Билал Эль-Ханнус
АП
31
Майк Трезор
АП
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Андерлехт
1
Барт Вербрюгген
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
6
Тео Леони
АП
14
Бенито Раман
ЦФ
2
Лукас Лиссенс
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
8
Николас Кастро
ЦП
5
Матиас Галарса
ЦП
3
Матисс Дидден
ЦФ
90
Андраш Немет
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
4-5-1
1
ван Кромбрадж
16
Н'Диайе
6
Дебаст
3
Делкруа
27
Садики
16
Требель
11
Рафаэлов
16
Версхарен
9
Амузу
10
Арнстад
21
Силва
4-3-2-1
26
Вандевордт
27
Муньос
46
Куэста
3
МакКензи
3
Артеага
8
Хейнен
17
Грошовски
28
Пайнтсил
11
Эль-Ханнус
31
Трезор
30
Онуачу
16
Н'Диайе
62
Мурильо
62
Мурильо
16
Н'Диайе
16
Требель
18
Ашимеру
18
Ашимеру
16
Требель
9
Амузу
14
Раман
14
Раман
9
Амузу
27
Садики
2
Лиссенс
2
Лиссенс
27
Садики
11
Рафаэлов
29
Стройкенс
29
Стройкенс
11
Рафаэлов
31
Трезор
23
Пресиадо
23
Пресиадо
31
Трезор
11
Эль-Ханнус
5
Галарса
5
Галарса
11
Эль-Ханнус
30
Онуачу
90
Немет
90
Немет
30
Онуачу
28
Пайнтсил
38
Саматта
38
Саматта
28
Пайнтсил
Остались в запасе
Андерлехт
Генк
1
Барт Вербрюгген
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
24
Амаду Диавара
ОП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
6
Тео Леони
АП
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
8
Николас Кастро
ЦП
3
Матисс Дидден
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
1
Барт Вербрюгген
ВР
26
Колин Коосеманс
ВР
24
Амаду Диавара
ОП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
6
Тео Леони
АП
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
8
Николас Кастро
ЦП
3
Матисс Дидден
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Андерлехт - Генк
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
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