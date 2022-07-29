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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Шарлеруа
Юнион СЖ - Шарлеруа: обзор матча 29 июля 2022
Юнион СЖ
29.07.2022, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Шарлеруа
56'
Р. Сайкс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Шарлеруа
Замена
Г. Франсуа
️️️️
Д. Ванзейр
90'
+1
85'
Замена
Д. Хейманс
️️️️
А. Зорган
Замена
К. Пуэртас
️️️️
Т. Теума
84'
76'
Замена
А. Голизаде
️️️️
Р. Мориока
62'
Замена
И. Мбенза
️️️️
К. Нкуба
61'
Желтая карточка
М. Илаймахаритра
ГОЛ! 1:0!
Р. Сайкс
Пас отдал
Д. Ванзейр
56'
Желтая карточка
Л. Амани
45'
Желтая карточка
Б. Ньивкоп
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
26
Росс Сайкс
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
94
Лоик Лапуссен
ЦП
7
Симон Адингра
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
8
Адем Зорган
ЦП
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
88
Рюта Мориока
ЦП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
27
Кен Нкуба
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
3
Виктор Боне
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
85
Арно Дони
ЦП
56
Ильес Зиани
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
32
Марсел Льюис
ЦП
11
Мохамед Салах Эль-Букаммири
ЦФ
Шарлеруа
1
Пьер Патро
ВР
2
Мартин Васински
ЦП
38
Джексон Чачуа
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
8
Али Голизаде
ЦФ
3-5-2
1
Морис
26
Сайкс
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
10
Амани
44
Линен
10
Теума
94
Лапуссен
2
Ньивкоп
13
Ванзейр
7
Адингра
4-3-3
12
Коффи
5
Кнежевич
25
Андреу
29
Бессил
18
Кайембе
8
Зорган
23
Илаймахаритра
88
Мориока
21
Зарури
27
Нкуба
20
Баджи
13
Ванзейр
19
Франсуа
19
Франсуа
13
Ванзейр
10
Теума
21
Пуэртас
21
Пуэртас
10
Теума
27
Нкуба
7
Мбенза
7
Мбенза
27
Нкуба
8
Зорган
38
Хейманс
38
Хейманс
8
Зорган
88
Мориока
8
Голизаде
8
Голизаде
88
Мориока
Остались в запасе
Юнион СЖ
Шарлеруа
21
Люка Пирар
ВР
3
Виктор Боне
ЦЗ
85
Арно Дони
ЦП
56
Ильес Зиани
ЦП
32
Марсел Льюис
ЦП
11
Мохамед Салах Эль-Букаммири
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
1
Пьер Патро
ВР
2
Мартин Васински
ЦП
38
Джексон Чачуа
ЦП
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
3
Виктор Боне
ЦЗ
85
Арно Дони
ЦП
56
Ильес Зиани
ЦП
32
Марсел Льюис
ЦП
11
Мохамед Салах Эль-Букаммири
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьер Патро
ВР
2
Мартин Васински
ЦП
38
Джексон Чачуа
ЦП
Главный тренер
Фелис Массу
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Юнион СЖ - Шарлеруа
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
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Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
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