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Наполи - Сампдория

04.06.2023, Воскресенье, 00:00 мск Италия. Серия А, 38 тур Наполи - Сампдория
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Италия. Серия А (2022/2023)
17 тур
8 января, воскресенье 20:00 Сампдория 0:2 Наполи
Италия. Серия А (2021/2022)
21 тур
9 января, воскресенье 18:30 Наполи 1:0 Сампдория
5 тур
23 сентября, четверг 19:30 Сампдория 0:4 Наполи
Италия. Серия А (2020/2021)
30 тур
11 апреля, воскресенье 16:00 Сампдория 0:2 Наполи
11 тур
13 декабря, воскресенье 17:00 Наполи 2:1 Сампдория
Италия. Серия А (2019/2020)
22 тур
3 февраля, понедельник 22:45 Сампдория 2:4 Наполи
3 тур
14 сентября, суббота 19:00 Наполи 2:0 Сампдория
Италия. Серия А (2018/2019)
22 тур
2 февраля, суббота 20:00 Наполи 3:0 Сампдория
3 тур
2 сентября, воскресенье 21:30 Сампдория 3:0 Наполи
Италия. Серия А (2017/2018)
37 тур
13 мая, воскресенье 21:45 Сампдория 0:2 Наполи
18 тур
23 декабря, суббота 17:00 Наполи 3:2 Сампдория
Италия. Серия А (2016/2017)
38 тур
28 мая, воскресенье 19:00 Сампдория 2:4 Наполи
19 тур
7 января, суббота 22:45 Наполи 2:1 Сампдория
Италия. Серия А (2015/2016)
21 тур
24 января, воскресенье 17:00 Сампдория 2:4 Наполи
2 тур
30 августа, воскресенье 21:45 Наполи 2:2 Сампдория
Италия. Серия А (2014/2015)
32 тур
26 апреля, воскресенье 21:45 Наполи 4:2 Сампдория
13 тур
1 декабря, понедельник 23:00 Сампдория 1:1 Наполи
Италия. Серия А (2013/2014)
37 тур
11 мая, воскресенье 17:00 Сампдория 2:5 Наполи
18 тур
6 января, понедельник 15:30 Наполи 2:0 Сампдория
Италия. Серия А (2012/2013)
25 тур
17 февраля, воскресенье 18:00 Наполи 0:0 Сампдория
6 тур
30 сентября, воскресенье 17:00 Сампдория 0:1 Наполи
Италия. Серия А (2010/2011)
22 тур
30 января, воскресенье 17:00 Наполи 4:0 Сампдория
3 тур
19 сентября, воскресенье 22:45 Сампдория 1:2 Наполи
Италия. Серия А (2009/2010)
38 тур
16 мая, воскресенье 17:00 Сампдория 1:0 Наполи
19 тур
10 января, воскресенье 17:00 Наполи 1:0 Сампдория
Италия. Серия А (2008/2009)
30 тур
5 апреля, воскресенье 17:00 Сампдория 2:2 Наполи
11 тур
9 ноября, воскресенье 17:00 Наполи 2:0 Сампдория
Италия. Серия А (2007/2008)
22 тур
10 февраля, воскресенье 17:00 Сампдория 2:0 Наполи
3 тур
16 сентября, воскресенье 17:00 Наполи 2:0 Сампдория
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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