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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Плимут Аргайл - Суонси
Плимут Аргайл - Суонси: обзор матча 16 февраля 2010
Плимут Аргайл
16.02.2010, вторник, 22:45
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Суонси
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Плимут Аргайл - Суонси
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0
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Матчи команд
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5 : 0
24.10.2026
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Вест Хэм
Информация о матче
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