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Сампдория - Торино

03.05.2023, Среда, 00:00 мск Италия. Серия А, 33 тур Сампдория - Торино
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Италия. Серия А (2022/2023)
14 тур
9 ноября, среда 22:45 Торино 2:0 Сампдория
Италия. Серия А (2021/2022)
22 тур
15 января, суббота 17:00 Сампдория 1:2 Торино
11 тур
30 октября, суббота 21:45 Торино 3:0 Сампдория
Италия. Кубок (2021/2022)
2 раунд
16 декабря, четверг 23:00 Сампдория 2:1 Торино
Италия. Серия А (2020/2021)
28 тур
21 марта, воскресенье 17:00 Сампдория 1:0 Торино
9 тур
30 ноября, понедельник 20:30 Торино 2:2 Сампдория
Италия. Серия А (2019/2020)
23 тур
8 февраля, суббота 20:00 Торино 1:3 Сампдория
4 тур
22 сентября, воскресенье 16:00 Сампдория 1:0 Торино
Италия. Серия А (2018/2019)
30 тур
3 апреля, среда 22:00 Торино 2:1 Сампдория
11 тур
4 ноября, воскресенье 17:00 Сампдория 1:4 Торино
Италия. Серия А (2017/2018)
23 тур
3 февраля, суббота 20:00 Сампдория 1:1 Торино
4 тур
17 сентября, воскресенье 16:00 Торино 2:2 Сампдория
Италия. Серия А (2016/2017)
34 тур
29 апреля, суббота 21:45 Торино 1:1 Сампдория
15 тур
4 декабря, воскресенье 17:00 Сампдория 2:0 Торино
Италия. Серия А (2015/2016)
23 тур
3 февраля, среда 22:45 Сампдория 2:2 Торино
4 тур
20 сентября, воскресенье 16:00 Торино 2:0 Сампдория
Италия. Серия А (2014/2015)
21 тур
1 февраля, воскресенье 17:00 Торино 5:1 Сампдория
2 тур
14 сентября, воскресенье 14:30 Сампдория 2:0 Торино
Италия. Серия А (2013/2014)
26 тур
2 марта, воскресенье 18:00 Торино 0:2 Сампдория
7 тур
6 октября, воскресенье 17:00 Сампдория 2:2 Торино
Италия. Серия А (2012/2013)
23 тур
2 февраля, суббота 21:00 Торино 0:0 Сампдория
4 тур
23 сентября, воскресенье 14:30 Сампдория 1:1 Торино
Италия. Серия А (2008/2009)
29 тур
22 марта, воскресенье 17:00 Торино 1:3 Сампдория
10 тур
2 ноября, воскресенье 17:00 Сампдория 1:0 Торино
Италия. Серия А (2007/2008)
26 тур
2 марта, воскресенье 17:00 Сампдория 2:2 Торино
7 тур
7 октября, воскресенье 17:00 Торино 1:0 Сампдория
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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