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Лацио - Рома

19.03.2023, Воскресенье, 20:00 мск Рим, стадион Олимпико Италия. Серия А, 27 тур Лацио - Рома
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Матч начнется в 20:00 мск
П1
2.7
Х
3.05
П2
2.8
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Матч начнется в 20:00 мск
Италия. Серия А (2022/2023)
13 тур
6 ноября, воскресенье 20:00 Рома 0:1 Лацио
Италия. Серия А (2021/2022)
30 тур
20 марта, воскресенье 20:00 Рома 3:0 Лацио
6 тур
26 сентября, воскресенье 19:00 Лацио 3:2 Рома
Италия. Серия А (2020/2021)
37 тур
15 мая, суббота 21:45 Рома 2:0 Лацио
18 тур
15 января, пятница 22:45 Лацио 3:0 Рома
Италия. Серия А (2019/2020)
21 тур
26 января, воскресенье 20:00 Рома 1:1 Лацио
2 тур
1 сентября, воскресенье 19:00 Лацио 1:1 Рома
Италия. Серия А (2018/2019)
26 тур
2 марта, суббота 22:30 Лацио 3:0 Рома
7 тур
29 сентября, суббота 16:00 Рома 3:1 Лацио
Италия. Серия А (2017/2018)
32 тур
15 апреля, воскресенье 21:45 Лацио 0:0 Рома
13 тур
18 ноября, суббота 20:00 Рома 2:1 Лацио
Италия. Серия А (2016/2017)
34 тур
30 апреля, воскресенье 13:30 Рома 1:3 Лацио
15 тур
4 декабря, воскресенье 17:00 Лацио 0:2 Рома
Италия. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
ответный матч		 4 апреля, вторник 21:45 Рома 3:2 Лацио
Италия. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
первый матч		 1 марта, среда 22:45 Лацио 2:0 Рома
Италия. Серия А (2015/2016)
31 тур
3 апреля, воскресенье 16:00 Лацио 1:4 Рома
12 тур
8 ноября, воскресенье 17:00 Рома 2:0 Лацио
Италия. Серия А (2014/2015)
37 тур
25 мая, понедельник 19:00 Лацио 1:2 Рома
18 тур
11 января, воскресенье 17:00 Рома 2:2 Лацио
Италия. Серия А (2013/2014)
23 тур
9 февраля, воскресенье 18:00 Лацио 0:0 Рома
4 тур
22 сентября, воскресенье 17:00 Рома 2:0 Лацио
Италия. Кубок (2012/2013)
Финал
26 мая, воскресенье 20:00 Рома 0:1 Лацио
Италия. Серия А (2012/2013)
31 тур
8 апреля, понедельник 22:45 Рома 1:1 Лацио
12 тур
11 ноября, воскресенье 18:00 Лацио 3:2 Рома
Италия. Серия А (2011/2012)
26 тур
4 марта, воскресенье 18:00 Рома 1:2 Лацио
7 тур
16 октября, воскресенье 22:45 Лацио 2:1 Рома
Италия. Серия А (2010/2011)
29 тур
13 марта, воскресенье 17:00 Рома 2:0 Лацио
10 тур
7 ноября, воскресенье 17:00 Лацио 0:2 Рома
Италия. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
19 января, среда 22:45 Рома 2:1 Лацио
Италия. Серия А (2009/2010)
34 тур
18 апреля, воскресенье 20:30 Лацио 1:2 Рома
15 тур
6 декабря, воскресенье 22:45 Рома 1:0 Лацио
Италия. Серия А (2008/2009)
31 тур
11 апреля, суббота 17:00 Лацио 4:2 Рома
12 тур
16 ноября, воскресенье 22:30 Рома 1:0 Лацио
Италия. Серия А (2007/2008)
29 тур
19 марта, среда 23:15 Лацио 3:2 Рома
10 тур
31 октября, среда 22:30 Рома 3:2 Лацио
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Наполи 26 22 2 2 60:16 +44 68
2. Интер 26 16 2 8 47:30 +17 50
3. Лацио 26 14 7 5 41:19 +22 49
4. Милан 26 14 6 6 43:33 +10 48
5. Рома 26 14 5 7 35:25 +10 47
6. Аталанта 26 12 6 8 42:30 +12 42
7. Ювентус * 26 16 5 5 44:22 +22 38
8. Торино 26 10 7 9 29:29 0 37
9. Болонья 26 10 6 10 31:34 -3 36
10. Удинезе 26 8 11 7 34:30 +4 35
11. Фиорентина 26 9 7 10 31:31 0 34
12. Монца 26 9 6 11 31:36 -5 33
13. Сассуоло 26 9 6 11 34:40 -6 33
14. Эмполи 26 6 10 10 23:34 -11 28
15. Лечче 26 6 9 11 24:31 -7 27
16. Салернитана 26 6 8 12 29:45 -16 26
17. Специя 26 5 9 12 23:42 -19 24
18. Верона 26 4 7 15 21:38 -17 19
19. Сампдория 26 2 6 18 13:43 -30 12
20. Кремонезе 26 1 9 16 21:48 -27 12
* - Ювентус: снято 15
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