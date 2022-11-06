Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Монца - Верона
Монца - Верона: обзор матча 06 ноября 2022
Монца
06.11.2022, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 13 тур
2 : 0
Завершен
Верона
68'
К. Аугусто
90'
А. Колпани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монца - Верона
ГОЛ! 2:0!
А. Колпани
Пас отдал
А. Петанья
90'
Замена
В. Бондо
️️️️
С. Сенси
90'
Замена
А. Колпани
️️️️
М. Пессина
87'
Желтая карточка
К. Аугусто
76'
76'
Замена
С. Верди
️️️️
Т. Анри
ГОЛ! 1:0!
К. Аугусто
Пас отдал
П. Чиурриа
68'
Замена
В. Антов
️️️️
Марлон
63'
Замена
А. Петанья
️️️️
Д. Капрари
63'
60'
Замена
Д. Доиг
️️️️
Д. Лазович
46'
Замена
Ф. Терраччано
️️️️
Я. Каллон
Желтая карточка
Марлон
33'
27'
Красная карточка
Д. Маньяни
19'
Желтая карточка
К. Гюнтер
18'
Замена
К. Ласанья
️️️️
Д. Фараони
Желтая карточка
А. Иццо
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
46
Дани Мота
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
9
Тома Анри
ЦФ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Монца
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Верона
16
Маттиа Кьеза
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
20
Сулемана
ОП
90
Симоне Верди
АП
7
Матеуш Прашелик
АП
11
Милан Джурич
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
4-1-1-2-2
20
Ди Грегорио
30
Аугусто
4
Марлон
4
Иццо
5
Калдирола
6
Ровелла
8
Сенси
32
Пессина
26
Чиурриа
46
Мота
10
Капрари
3-3-2-1-1
96
Монтипо
96
Маньяни
22
Гюнтер
18
Онгла
23
Депаоли
61
Тамез
19
Фараони
44
Велозу
88
Лазович
11
Каллон
9
Анри
4
Марлон
60
Антов
60
Антов
4
Марлон
8
Сенси
38
Бондо
38
Бондо
8
Сенси
32
Пессина
28
Колпани
28
Колпани
32
Пессина
10
Капрари
37
Петанья
37
Петанья
10
Капрари
11
Каллон
42
Терраччано
42
Терраччано
11
Каллон
88
Лазович
3
Доиг
3
Доиг
88
Лазович
9
Анри
90
Верди
90
Верди
9
Анри
19
Фараони
15
Ласанья
15
Ласанья
19
Фараони
Остались в запасе
Монца
Верона
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
16
Маттиа Кьеза
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
7
Матеуш Прашелик
АП
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Остались в запасе
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
44
Андреа Карбони
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Остались в запасе
16
Маттиа Кьеза
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
20
Сулемана
ОП
7
Матеуш Прашелик
АП
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Статистика матча Монца - Верона
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Стадион:
У-Пауэр
Новости команд
Все
Монца
Верона
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
«Монца» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 ноября 2026
23 ноября
Серия А: шансы «Монцы» и «Фиорентины» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
«Верона» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Верона» – «Рома»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.45
23 мая
«Интер» – «Верона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Интер» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 2.05
16 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+