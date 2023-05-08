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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Шеффилд Юнайтед
Бирмингем Сити - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 08 мая 2023
Бирмингем Сити
08.05.2023, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 46 тур
1 : 2
Завершен
Шеффилд Юнайтед
79'
Д. Сэндерсон
53'
О. МакБарни
56'
Д. Макэйти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бирмингем Сити - Шеффилд Юнайтед
Замена
Э. Чанг
️️️️
Х. Дин
84'
ГОЛ! 1:2!
Д. Сэндерсон
Пас отдал
М. Робертс
79'
74'
Замена
О. Норвуд
️️️️
Д. Флек
Желтая карточка
Х. Дин
71'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Р. Хадра
66'
Замена
А. Меджбри
️️️️
Ж. Бакуна
66'
Замена
Т. Дини
️️️️
Л. Юткевич
66'
Замена
М. Робертс
️️️️
О. Трасти
65'
57'
Замена
Б. Шарп
️️️️
О. МакБарни
57'
Замена
В. Осула
️️️️
Д. Макэйти
56'
ГОЛ! 0:2!
Д. Макэйти
Пас отдал
И. Ндиайе
53'
ГОЛ! 0:1!
О. МакБарни
Пас отдал
К. Бешам
50'
Замена
С. Берге
️️️️
Д. Балдок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
45
Эммануэль Лонгело
ЛЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
7
Джоб Беллингем
АП
30
Реда Хадра
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
3
Энда Стивенс
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
20
Томми Дойл
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Бирмингем Сити
1
Зак Джикок
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
20
Элфи Чанг
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
28
Аннибал Меджбри
АП
14
Треван Сануси
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
11
Андре Брукс
ЛВ
16
Сандер Берге
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
10
Вильям Осула
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Этеридж
45
Лонгело
6
Дин
6
Трасти
28
Сэндерсон
5
Белик
7
Бакуна
10
Грэм
7
Беллингем
10
Юткевич
30
Хадра
3-2-3-1-1
17
Дэвис
14
Робинсон
15
Иган
6
Бешам
32
Балдок
3
Стивенс
20
Дойл
13
Флек
7
Ндиайе
24
Макэйти
9
МакБарни
6
Трасти
4
Робертс
4
Робертс
6
Трасти
6
Дин
20
Чанг
20
Чанг
6
Дин
30
Хадра
8
Джеймс
8
Джеймс
30
Хадра
7
Бакуна
28
Меджбри
28
Меджбри
7
Бакуна
10
Юткевич
14
Дини
14
Дини
10
Юткевич
32
Балдок
16
Берге
16
Берге
32
Балдок
13
Флек
10
Норвуд
10
Норвуд
13
Флек
24
Макэйти
10
Осула
10
Осула
24
Макэйти
9
МакБарни
14
Шарп
14
Шарп
9
МакБарни
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Шеффилд Юнайтед
1
Зак Джикок
ВР
14
Треван Сануси
ЦФ
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
11
Андре Брукс
ЛВ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
1
Зак Джикок
ВР
14
Треван Сануси
ЦФ
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
11
Андре Брукс
ЛВ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Бирмингем Сити - Шеффилд Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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