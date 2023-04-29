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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Престон
Шеффилд Юнайтед - Престон: обзор матча 29 апреля 2023
Шеффилд Юнайтед
29.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
4 : 1
Завершен
Престон
36'
А. Ахмедходжич
72'
Д. Флек
75'
И. Ндиайе
90+5'
О. МакБарни
63'
Л. Делап
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Престон
ГОЛ! 4:1!
О. МакБарни
Пас отдал
К. Бешам
90'
+5
88'
Замена
L. Leigh
️️️️
Т. Пэррот
88'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
Р. Ледсон
Замена
Д. Иган
️️️️
Д. Робинсон
82'
Замена
О. МакБарни
️️️️
И. Ндиайе
82'
Желтая карточка
И. Ндиайе
76'
ГОЛ! 3:1!
И. Ндиайе
Пас отдал
Д. Джеббисон
75'
ГОЛ! 2:1!
Д. Флек
Пас отдал
И. Ндиайе
72'
Замена
Д. Флек
️️️️
Д. Макэйти
69'
69'
Замена
А. Маккэнн
️️️️
Д. Онома
63'
ГОЛ! 1:1!
Л. Делап
Пас отдал
Б. Поттс
Замена
Д. Джеббисон
️️️️
Б. Шарп
61'
Замена
С. Берге
️️️️
Т. Дойл
61'
59'
Желтая карточка
Т. Пэррот
46'
Замена
Л. Делап
️️️️
Д. Стори
ГОЛ! 1:0!
А. Ахмедходжич
Пас отдал
Т. Дойл
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
3
Макс Лоу
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
20
Томми Дойл
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
9
Томас Кэннон
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
15
Джон Иган
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
13
Джон Флек
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
3
Джейкоб Слэйтер
ЛЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
8
Lewis Leigh
ЦФ
3-2-3-1-1
25
Фодеринхэм
14
Робинсон
15
Ахмедходжич
6
Бешам
3
Лоу
2
Богль
20
Дойл
10
Норвуд
7
Ндиайе
24
Макэйти
14
Шарп
4-3-1-2
28
Вудман
16
Хьюз
5
Бауэр
14
Стори
18
Каррерас
14
Джонсон
44
Поттс
4
Ледсон
17
Онома
19
Пэррот
9
Кэннон
14
Робинсон
15
Иган
15
Иган
14
Робинсон
20
Дойл
16
Берге
16
Берге
20
Дойл
24
Макэйти
13
Флек
13
Флек
24
Макэйти
7
Ндиайе
9
МакБарни
9
МакБарни
7
Ндиайе
14
Шарп
29
Джеббисон
29
Джеббисон
14
Шарп
17
Онома
8
Маккэнн
8
Маккэнн
17
Онома
4
Ледсон
7
Вудберн
7
Вудберн
4
Ледсон
14
Стори
19
Делап
19
Делап
14
Стори
19
Пэррот
8
8
19
Пэррот
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Престон
17
Адам Дэвис
ВР
32
Джордж Балдок
ПЗ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
13
Дэвид Корнелл
ВР
3
Джейкоб Слэйтер
ЛЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
32
Джордж Балдок
ПЗ
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
3
Джейкоб Слэйтер
ЛЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Престон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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