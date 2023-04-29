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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Халл Сити - Суонси
Халл Сити - Суонси: обзор матча 29 апреля 2023
Халл Сити
29.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
1 : 1
Завершен
Суонси
3'
Б. Кабанго (АГ)
39'
Л. Кандл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Суонси
Замена
Р. Вудс
️️️️
Г. Воган
89'
84'
Замена
К. Конгрив
️️️️
Л. Каллен
84'
Замена
М. Уиттакер
️️️️
О. Нтчам
Замена
Д. Пелкас
️️️️
О. Туфан
79'
Замена
Х. Симонс
️️️️
Ж. Мишель Сери
73'
Замена
Г. Доэрти
️️️️
А. Саядманеш
73'
68'
Замена
О. Купер
️️️️
Д. Патерсон
50'
Желтая карточка
Д. Патерсон
43'
Желтая карточка
Р. Мэннинг
39'
ГОЛ! 1:1!
Л. Кандл
Пас отдал
Д. Патерсон
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Б. Кабанго
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
12
Карл Дарлоу
ВР
5
Элфи Джонс
ЦЗ
3
Джейкоб Гривз
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Реган Слатер
ОП
20
Каллум Элдер
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Адама Траоре
ЦП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
8
Гарри Воган
ЦФ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
25
Люк Кандл
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
4
Хавьер Симонс
ОП
5
Грег Доэрти
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
Суонси
62
Андреас Сендергор
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Оливер Купер
АП
20
Кэмерон Конгрив
АП
7
Морган Уиттакер
ПВ
3-1-4-2
12
Дарлоу
5
Джонс
3
Гривз
2
Койл
27
Слатер
20
Элдер
11
Туфан
10
Траоре
14
Сери
8
Воган
17
Саядманеш
4-3-3
1
Фишер
5
Кабанго
15
Вуд
22
Латибодье
3
Мэннинг
6
Гримес
10
Нтчам
25
Кандл
11
Каллен
9
Пироэ
35
Патерсон
14
Сери
4
Симонс
4
Симонс
14
Сери
17
Саядманеш
5
Доэрти
5
Доэрти
17
Саядманеш
11
Туфан
10
Пелкас
10
Пелкас
11
Туфан
8
Воган
18
Вудс
18
Вудс
8
Воган
35
Патерсон
8
Купер
8
Купер
35
Патерсон
11
Каллен
20
Конгрив
20
Конгрив
11
Каллен
10
Нтчам
7
Уиттакер
7
Уиттакер
10
Нтчам
Остались в запасе
Халл Сити
Суонси
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
7
Малколм Эбиовей
ПВ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
62
Андреас Сендергор
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
7
Малколм Эбиовей
ПВ
Остались в запасе
62
Андреас Сендергор
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
Главный тренер
Шота Арвеладзе
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Халл Сити - Суонси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
МКМ Стэдиум
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