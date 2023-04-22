Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Блэкберн
Престон - Блэкберн: обзор матча 22 апреля 2023
Престон
22.04.2023, суббота, 19:30
Англия. Чемпионшип, 44 тур
1 : 1
Завершен
Блэкберн
90+4'
Д. Хайам (АГ)
80'
С. Шмодикс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Блэкберн
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Хайам
90'
+4
90'
Замена
С. Уортон
️️️️
С. Шмодикс
89'
Замена
К. Бриттан
️️️️
Т. Мортон
85'
Желтая карточка
Д. Ранкин-Костелло
Замена
Л. Делап
️️️️
Д. Онома
83'
80'
ГОЛ! 0:1!
С. Шмодикс
Пас отдал
Л. Трэвис
Замена
Б. Вудберн
️️️️
П. Бауэр
76'
Замена
А. Маккэнн
️️️️
Д. Джонсон
70'
60'
Желтая карточка
С. Шмодикс
Желтая карточка
Д. Джонсон
59'
46'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
Т. Долан
46'
Замена
Р. Хеджс
️️️️
С. Томас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
19
Трой Пэррот
ЦФ
9
Томас Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
3
Гарри Пикеринг
ЛЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
5
Доминик Хайам
ЦЗ
17
Хейден Картер
ЦЗ
26
Джо Ранкин-Костелло
ПЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
20
Адам Уортон
ЦП
11
Сэмми Шмодикс
АП
24
Тирис Долан
ПВ
42
Сорба Томас
ПВ
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
3
Джейкоб Слэйтер
ЛЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
19
Лайам Делап
ЦФ
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
16
Скотт Уортон
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
30
Джейк Гаррет
ОП
23
Брэдли Дак
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦФ
4-3-1-2
28
Вудман
18
Каррерас
5
Бауэр
16
Хьюз
14
Стори
44
Поттс
8
Уайтмэн
14
Джонсон
17
Онома
9
Кэннон
19
Пэррот
3-2-2-3
1
Пирс
27
Трэвис
5
Хайам
17
Картер
26
Ранкин-Костелло
3
Пикеринг
23
Мортон
20
Уортон
42
Томас
11
Шмодикс
24
Долан
14
Джонсон
8
Маккэнн
8
Маккэнн
14
Джонсон
5
Бауэр
7
Вудберн
7
Вудберн
5
Бауэр
17
Онома
19
Делап
19
Делап
17
Онома
24
Долан
22
Бреретон
22
Бреретон
24
Долан
11
Шмодикс
16
Уортон
16
Уортон
11
Шмодикс
23
Мортон
2
Бриттан
2
Бриттан
23
Мортон
42
Томас
26
Хеджс
26
Хеджс
42
Томас
Остались в запасе
Престон
Блэкберн
13
Дэвид Корнелл
ВР
3
Джейкоб Слэйтер
ЛЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
1
Томас Камински
ВР
30
Джейк Гаррет
ОП
23
Брэдли Дак
ЦП
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
3
Джейкоб Слэйтер
ЛЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
Остались в запасе
1
Томас Камински
ВР
30
Джейк Гаррет
ОП
23
Брэдли Дак
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Йон-Даль Томассон
Статистика матча Престон - Блэкберн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
Новости команд
Все
Престон
Блэкберн
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
«Ливерпуль» подписал нового вратаря
2025.06.27 23:57
Кубок Англии. Дубль Рэшфорда позволил «Астон Вилле» выйти в полуфинал
2025.03.30 17:27
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок лиги. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити», «МЮ» крупно выиграл без тен Хага, вылет «Челси» и другие результаты
2024.10.31 01:12
«Престон» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 октября 2024
2024.10.30 21:35
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Английский клуб пытается перехватить трансферную цель «Акрона»
2025.08.28 23:57
Английский клуб подписал контракт с Сигурдссоном, несмотря на его действующее соглашение с ЦСКА
2023.12.25 19:23
2
Гризманн раскрыл команду, за которую играет в Football Manager
2023.12.17 09:42
Кубок лиги. «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (1:3), «Челси» и «Ливерпуль» прошли соперников
2023.11.02 00:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+