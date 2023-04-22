Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Суонси
Норвич Сити - Суонси: обзор матча 22 апреля 2023
Норвич Сити
22.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
0 : 3
Завершен
Суонси
23'
Д. Латибодье
39'
Л. Каллен
64'
О. Нтчам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Суонси
87'
Замена
К. Ноутон
️️️️
Р. Мэннинг
87'
Замена
К. Конгрив
️️️️
Л. Каллен
Желтая карточка
Л. Гиббс
80'
79'
Замена
О. Купер
️️️️
О. Нтчам
73'
Желтая карточка
М. Гримес
66'
Замена
М. Уиттакер
️️️️
Д. Патерсон
64'
ГОЛ! 0:3!
О. Нтчам
Пас отдал
Л. Кандл
Замена
С. Бирам
️️️️
А. Айда
44'
Красная карточка
С. МакКаллум
42'
39'
ГОЛ! 0:2!
Л. Каллен
Пас отдал
Р. Мэннинг
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Латибодье
Пас отдал
Р. Мэннинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
32
Марселино Нуньес
ЦП
20
Лайам Гиббс
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
25
Люк Кандл
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
10
Оливье Нтчам
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
99
Джон Роу
ЛВ
17
Христос Цолис
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ОП
20
Теему Пукки
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
Суонси
62
Андреас Сендергор
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
8
Оливер Купер
АП
7
Морган Уиттакер
ПВ
4-3-1-2
1
Ганн
3
МакКаллум
18
Серенсен
12
Омобамиделе
3
Ааронс
8
Сара
32
Нуньес
20
Гиббс
11
Эрнандес
9
Сарджент
33
Айда
4-3-3
1
Фишер
5
Кабанго
15
Вуд
22
Латибодье
3
Мэннинг
25
Кандл
6
Гримес
10
Нтчам
11
Каллен
9
Пироэ
35
Патерсон
33
Айда
3
Бирам
3
Бирам
33
Айда
3
Мэннинг
26
Ноутон
26
Ноутон
3
Мэннинг
11
Каллен
20
Конгрив
20
Конгрив
11
Каллен
10
Нтчам
8
Купер
8
Купер
10
Нтчам
35
Патерсон
7
Уиттакер
7
Уиттакер
35
Патерсон
Остались в запасе
Норвич Сити
Суонси
23
Тим Крул
ВР
14
Айзек Хэйден
ОП
99
Джон Роу
ЛВ
17
Христос Цолис
ЛВ
20
Теему Пукки
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
62
Андреас Сендергор
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
14
Айзек Хэйден
ОП
99
Джон Роу
ЛВ
17
Христос Цолис
ЛВ
20
Теему Пукки
ЦФ
11
Абу Камара
ЦФ
Остались в запасе
62
Андреас Сендергор
ВР
29
Мэттью Соринола
ЛЗ
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Норвич Сити - Суонси
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
Новости команд
Все
Норвич Сити
Суонси
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+